[Review] Monster Harvest – Niet zo best

Niet zo bijzonder als het lijkt

Monster Harvest is een kruising tussen monster catcher-games zoals Pokémon en farming-games zoals Stardew Valley. Het bevat zowel een 8-bit als 16-bit uiterlijk en probeert de twee werelden van monster catchers en farming-titels samen te voegen tot één wereld. Je start je avontuur door je hoofdpersonage te kiezen waarna je de gekke professor Spark ontmoet. Deze professor heeft een grote interesse in verschillende kleuren slijm. Elke kleur slijm heeft namelijk een unieke functie op je gewassen. Zo heeft rode slijm de kracht om monstertjes van planten te maken en groen slijm de kracht om planten sneller te laten groeien. Tenslotte heb je nog het blauw slijm, waardoor monsters nog groter worden en ze nog meer waard worden. Je kunt echter alleen met de monstertjes vechten die voortkomen uit het rode slijm, aangezien alleen deze monstertjes bestemd zijn voor gevechten. Uit elke plant kan maar één soort planimal per soort slijm ontstaan. Dit vond ik best jammer, aangezien de totale hoeveelheid aan beschikbare planimals best beperkt is. Dit was het punt waar ik begon te merken dat nog wel meerdere stukken van het spel redelijk beperkt waren.

Het planimal-leven is niet zo heel bijzonder

Het spel neemt je mee in een bekende farming-cyclus waarbij je elke dag een beetje hetzelfde aan het doen bent. Zo sta je op, plant/water je je gewassen en kijkt wat er te beleven valt in de stad. Dit is echter nooit heel veel, naast een filmpjes hier en daar. Verder zijn de personages niet heel interessant en hebben ze niet veel verschillende soorten dialoog. Dit is wel het geval bij titels zoals Stardew Valley, waarbij elk personage duidelijk zijn eigen persoonlijkheid heeft. Ook de progressie van het hoofdverhaal gaat redelijk traag en het voelt iets te traag voor mij persoonlijk. Vooral in het begin van een spel is het juist de bedoeling dat je de speler in de wereld trekt. Monster Harvest doet dit niet echt en de taken die je in het spel uitvoert voelen meer en meer als een bijbaan waarvoor je niet betaald wordt.

In titels zoals Stardew Valley word je nog beloond voor je harde werk en bouw je als het ware echt iets op. In Monster Harvest had ik dit gevoel niet echt. Het spel wordt simpelweg niet interessant genoeg gemaakt voor de speler om het dagelijkse grinden leuk te houden. Na een tijdje merkte ik dat ik steeds sneller de dag beëindigde, hopende op een interessanter event de volgende dag. Helaas werd ik hierbij redelijk vaak teleurgesteld.

Het spel heeft drie seizoenen waaronder dry, wet en dark seizoen. In elk seizoen heb je andere gewassen die je kunt laten groeien tot nieuwe soorten planimals. Het spel blijft echter niet zo lang interessant en elke planimal heeft maar drie verschillende aanvallen met minimale animaties. Daarnaast zijn de planimals qua design niet héél bijzonder. Voor de beestjes hoef je het niet te doen.

Vechten maar!

In de avond wordt het spel wat interessanter, je krijgt in de avond namelijk toegang tot een mysterieuze mijn. Uit deze mijn komen namelijk de verschillende soorten slijm monsters. Aan jou de taak om te onderzoeken waarom deze wezentjes hiervandaan komen. De mijn bestaat uit verschillende levels met op elke vloer sterkere monsters. Zodra je met een monster in aanraking komt, start een pokémon-achtig gevecht. In deze gevechten moeten je eigen monstertjes tegen de vijandige monstertjes vechten. Helaas is er geen mogelijkheid om je diertje weer tot leven te wekken als deze sneuvelt.

Hun ziel moet je namelijk terug in je eigen grond stoppen waardoor hun herinneringen in de toekomstige gewassen komen. Dit zorgt er in principe voor dat het level wat de planimals worden zodra ze je oogst, hoger is. Het komt er uiteindelijk op neer dat je niet echt een band kunt bouwen met de planimals die je oogst. Het gaat erom dat deze uiteindelijk dood gaat waardoor je je grond weer een upgrade kunt geven. Zo kun je dan steeds planimals van een hoger level oogsten. Graag had ik een systeem gezien waarbij er op een leukere manier werd omgegaan met je beestjes. Een manier waarbij het niet echt noodzakelijk was om je monstertjes dood te laten gaan om progressie te boeken.

Wint geen schoonheidsprijzen

Verder ben ik niet echt een fan van de stijl van de poppetjes en de designs van de monstertjes. Beide zijn namelijk in 8-bit stijl gemaakt terwijl de omgeving in 16-bit stijl is gemaakt. Dit verschil wordt nog merkbaarder aangezien het spel 2.5D is. Als je al aspecten van het spel 2.5D wilt maken, doe het dan bij aspecten die er daadwerkelijk mooi uitzien. Vaak zien de personages er helemaal anders uit in hun portretten dan hoe ze uitzien in de wereld zelf. Zelf was ik een enorme fan van het 16-bit gedeelte van het spel, maar het 8-bit gedeelte is gewoon niet heel mooi. Naast dit heb je soms ook nog speciale evenementen, die overigens ook niet heel speciaal zijn. Het is duidelijk te merken dat Monster Harvest wellicht nog niet helemaal klaar was om uitgebracht te worden.

Alsof dit te kort aan interessante aspecten niet erg genoeg was, zit het spel momenteel ook nog vol met bugs. Zo kwam ik al redelijk vroeg vast te zitten toen ik mijn kan met water wilden vullen. Gelukkig zijn de meeste bugs er intussen uitgewerkt maar ik bleef toch tegen enkele nieuwe aanlopen.

Conclusie

Monster Harvest heeft een goeie basis. Het heeft unieke gameplay-elementen met de verschillende soorten slijm en de manieren waarop je je gewassen kunt manipuleren. Ook is de mijn redelijk interessant en het feit dat je in de avond wakker kunt worden met wat meer energie is een goeie toevoeging. Helaas voelt het spel nog niet helemaal af en is het spel niet super interessant om veel tijd in te steken. Voor een goedkopere prijs heb je Stardew Valley, wat VEEL beter is dan wat Monster Harvest probeert te zijn. Monster Harvest is het helaas niet gelukt om de beide werelden van monster catchers en farm-games te combineren. De enorme hoeveelheid tijd die Monster Harvest van je vraagt om voortgang te maken in het spel kun je beter aan een ander spel spenderen.

– Monster Harvest voelt aan alle kanten niet compleet. Niet veel interessante evenementen, planimals, gameplay-elementen.

– Nog veel onnodige bugs aanwezig

– 8-bit en 16-bit graphics gaan niet heel mooi samen

– Veel te duur voor wat het momenteel is op de Nintendo Switch

– Doet zowel het monstercatcher als farming-genre enorm te kort

+ Heeft de potentie om een goed spel te zijn met meerdere updates

DN-Score: 4