Kitaria Fables krijgt kleurrijke launch trailer

Deze schattige action-adventure RPG is vanaf nu beschikbaar!

Uitgever PQube en ontwikkelaar Twin Hearts hebben een nieuwe launch trailer online gezet, om de release van Kitaria Fables te vieren. In de trailer wordt de game nog even van zijn beste kant laten zien. Vechten, craften en het onderhouden van je eigen boerderijtje, het komt allemaal voorbij in onderstaande trailer. De game is nu beschikbaar voor €19,99 via de Switch eShop.

Kitaria Fables is een schattige action-adventure RPG, die het simpele boerenleven combineert met uitdagende gevechten. Jij leeft in de wereld van Kitaria, een vredige land waar de natuur in harmonie is… of tenminste, dat was die. Omdat de natuur rond potendorp steeds agressiever lijkt te worden heeft het rijk jou uitgekozen om zijn burgers te onderzoeken en te beschermen. Vecht gewapend met een zwaard, boog en spreukenboek tegen een opkomende duisternis die de wereld bedreigt. Plunder kerkers op zoek naar relieken en middelen, verzorg je boerderij om je eigen proviand te verbouwen en werk samen met je dorpsburen om nieuwe uitrustingen te maken.