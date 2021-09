Update: Blastoise surft naar Pokémon Unite

Blastoise is vanaf nu verkrijgbaar!

Update:

Blastoise is vanaf nu te koop in Pokémon Unite. Voor 8.000 Aeos Coins kun je de nieuwe Defender aanschaffen. Wanneer je niet daarvoor wilt sparen is het ook mogelijk om voor 460 Aeos Gems (te koop met echt geld) Blastoise aan je team toe te voegen. Ook is er een speciale outfit beschikbaar voor 400 Gems.

Hoewel Blastoise een Defender is, kunnen zijn lange afstandsaanvallen zoals Hydro Pump ook goed gebruikt worden om aan te vallen. Verder zul je bekende aanvallen als Skull Bash, Surf en Rapid Spin voorbij zien komen wanneer je met Blastoise of zijn pre-evoluties vecht.

Origineel bericht:

Vorige maand verscheen Pokémon Unite voor de Nintendo Switch. In deze game speel je allerlei 5-tegen-5-gevechten om op deze manier de meeste punten te behalen. Sinds de release hebben we al een aantal nieuwe Pokémon gezien, maar de volgende is alweer in aantocht.

Vanaf 1 september zal Blastoise te spelen zijn in Pokémon Unite. Meer informatie over deze Pokémon is nog niet bekendgemaakt. Zodra er meer nieuws bekend is, kun je dit uiteraard bij ons lezen. Wel kun je alvast genieten van een aantal spectaculaire moves van deze Pokémon in onderstaande trailer.