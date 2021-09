[Preview] Coromon – Meer dan een simpele Pokémon-kloon

Een titel die je zeker in de gaten moet houden...

Coromon haalt duidelijk zijn inspiratie uit de meest bekende titaan in het monster catcher genre: Pokémon. Toch weet Coromon me in deze preview al te overtuigen dat het zijn eigen pad in wilt slaan. Zo word je vrijwel direct verrast met een aantal unieke functies die niet aanwezig zijn in Pokémon. Als je begint heb je namelijk geen basis trainer, je mag namelijk helemaal zelf een trainer maken. Zo mag je kiezen uit een reeks haarstijlen, haarkleuren, outfits en meer. Dit vind ik persoonlijk altijd wel fijn, aangezien je het hoofdpersonage kunt maken zoals jij dat zelf wilt. Je kunt zelfs de outfits die je poppetje aan heeft veranderen, zo ziet je hoofdpersonage er nooit hetzelfde uit.

Tijdens je reis hoef je je ook geen zorgen te maken over het hebben van één monstertje die aanvallen moet leren om te navigeren over een terrein. In Pokémon had je vaker een monstertje die de ”HM-slave” genoemd werd, deze had dan alle aanvallen waarmee je het terrein kon navigeren. Zo moest je bomen neerslaan, stenen duwen en meer. Coromon lost dit prima op door je vroeg in het spel een soort handschoen te geven. De kleur hiervan mag je wederom zelf uitkiezen. In deze handschoen kun je verschillende functies installeren die je verschillende obstakels in de wereld laten opruimen. Verder heeft deze handschoen een handige functie genaamd Stink, die je vroeg in het spel krijgt van een professor. Deze functie zorgt ervoor dat alle monstertjes wegrennen in het stuk gras waarin je je bevindt.

Tijdens je reis zul je veel verschillende Coromon tegenkomen, waaronder ”Shinies”. Er bestaan twee verschillende soorten Shinies in dit spel, Potents en Perfects. Beide verschillen qua kleurenpaletten van het origineel en beide bevatten unieke vaardigheden. Zo heeft een Potent altijd iets betere stats dan de normale vorm en heeft een Perfect veel betere stats. Ik kwam zelf al redelijk vroeg een Potent tegen, wat ik best bijzonder vond. Aangezien een Shiny in de vroegere Pokémon-titels iets heel bijzonders was. Het is leuk om hierop een unieke twist te zien en ik ben benieuwd welke nieuwe twists er in Coromon zullen zitten als het spel af is.

Het gevechtssysteem is zoals je bent gewend van monster catcher-titels. Je hebt zelf een team van Coromon die je gebruikt om de vijandige Coromon uit te schakelen. Soms kom je in het wild een paar monstertjes tegelijk tegen, dit noem je een “Hordebattle”. Dit zorgt ervoor dat de spanning van een nieuwe encounter altijd aanwezig blijft. Je weet namelijk niet of je volgende tegenstander een nieuw monstertje is, een potent, een perfect of een horde. Zo verveelde ik me bijna nooit tijdens het spelen van dit spel. De gameplay zorgt er namelijk voor dat je altijd wel wat te doen hebt, ook naast het vechten met je eigen Coromon-team.

Naast dit genoot ik ook echt van de prachtige muziek in Coromon. Ik heb zelden zo een mooie soundtrack gehoord en vind dat de composer van dit spel echt trots op zichzelf mag zijn. De muziek van dit spel heeft iets magisch en past daardoor perfect bij de atmosfeer die het spel voor zijn spelers wilt neerzetten. Dit wordt duidelijker als je het visuele gedeelte erbij pakt. Het spel maakt namelijk gebruik van een prachtige, kleurrijke pixelart-stijl die enorm fijn is om tegenaan te kijken. Sommige aspecten van het spel zijn zelfs geanimeerd, zoals sommige aspecten in de wereld en je monstertjes in gevechten.

Maar wellicht vraag je je af, waar werk je heen in Coromon? Aangezien je je in Pokémon vooral bezighield met het behalen van badges. In dit spel moet je langs verschillende grote titanen met verschillende elementen, ze bevechten en uiteindelijk hun energie verzamelen. Je bent namelijk lid van de Titan TaskForce en krijgt de taak om de zes verschillende titanen te onderzoeken in de Velua-regio. Naast dit hoofdverhaal zul je genoeg andere verhalen ontdekken waarin je interessante personages ontmoet.

Ik keek al enorm uit naar Coromon, maar na het spelen van de preview ben ik alleen maar meer enthousiast geworden. Het spel vernieuwd namelijk genoeg op het monster catcher genre en ziet er daarnaast ook nog eens heel goed uit. Zelf denk ik dat het spel genoeg in zijn mars heeft om zich los te rukken van het typische Pokémon-kloon stereotype. Het heeft namelijk genoeg unieke aspecten om zijn eigen spel te zijn, wat ik persoonlijk alleen maar kan waarderen. Ik kijk alleen maar uit naar de volledige release van Coromon. Jij ook?