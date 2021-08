No More Heroes 3 posters nu verkrijgbaar op My Nintendo

No More Heroes 3 is afgelopen vrijdag verschenen op de Nintendo Switch en om dat te vieren is er een speciale beloning voor My Nintendo gebruikers. Wanneer je 400 Platinum punten hebt is het mogelijk om een posterset te kopen via deze pagina. Hierna zijn ze via de volgende pagina te bestellen. Hoewel ze gratis zijn, zul je wel €6,99 moeten betalen voor verzendkosten. Hoewel je ze toe kunt voegen aan een andere bestelling kun je wel maar één My Nintendo bonus per bestelling toevoegen.

De posterset bestaat uit drie posters, elk met Travis, een voertuig en het logo van één van de drie No More Heroes spellen. De posters zijn 40 bij 50 centimeter en gemaakt van glossy kunstdrukpapier van 170g/m². Natuurlijk zijn ze netjes opgeborgen in een stevige doos.