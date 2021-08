Verrassing! Super Animal Royale komt vandaag naar de Switch

Een gratis cadeautje. Katten & machinegeweren inbegrepen.

In mei dit jaar deelden we het nieuws al dat Super Animal Royale er aan komt voor verscheidene consoles, maar een datum was nog niet bekend. Maar nu! Tijdens de Gamescom editie van Future Games Show kwamen Modus Games en Pixile met het verrassende nieuws.

Wat kun je verwachten van deze “schattige” game? Hieronder een overzicht en de launch trailer.

In Super Animal Royale speel je in een 64-speler tellende battle royale. Het spel is in een top-down 2D stijl waarin je als dier met tand en nagel (en machinegeweren) elkaar te lijf gaat. Het speelveld is een verlaten safari park en er kan er maar één de winnaar zijn. Verzamel en pas je beestjes aan voordat je solo of in een team (tot vier spelers) het slagveld betreedt.

Belangrijkste kenmerken:

– Survival of the fittest. Zoals een goede battle royale betaamt zoek je in het slagveld naar wapens, pantser en andere items om de overwinning te claimen.

– De superste wereld. Verken een enorm, prachtig geïllustreerd 2D eiland. Ontdek verborgen lore door zoeken en met inwoners te praten.

– Verschillende patronen voor verschillende gevechten. Verzamel honderden diersoorten en pas ze aan met duizenden cosmetische items, wapens, outfits en meer!

– Constant veranderende evenementen en updates. Geniet van een eindelijke stortvloed aan nieuwe content.

– Snelle hazen en trage schildpadden. Beweeg je over het slagveld in een Hamster Ball of overrompel je een weg naar de overwinning op een Reuzen Emu.

Er staat op het moment van typen nog niks in de eShop, maar het komt er vandaag op te staan. Daarnaast is het spel gratis te spelen en kun je meer informatie vinden op de officiële website hier.

Wat vinden jullie? Aangezien het gratis is lijkt me dit leuk om een keer met vrienden te proberen, maar zijn we onderhand misschien wat klaar met battle royales?

Vrij vertaalde omschrijving bron: Super Animal Royale