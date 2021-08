[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 35

Op zoek naar iets nieuws? Bekijk hier wat er komende week uitkomt!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Kitaria Fables

Verschijnt op: 2 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Kitaria Fables is een schattige action-adventure RPG, die het simpele boerenleven combineert met uitdagende gevechten. Jij leeft in de wereld van Kitaria, een vredige land waar de natuur in harmonie is… of tenminste, dat was die. Omdat de natuur rond potendorp steeds agressiever lijkt te worden heeft het rijk jou uitgekozen om zijn burgers te onderzoeken en te beschermen. Vecht gewapend met een zwaard, boog en spreukenboek tegen een opkomende duisternis die de wereld bedreigt. Plunder kerkers op zoek naar relieken en middelen, verzorg je boerderij om je eigen proviand te verbouwen en werk samen met je dorpsburen om nieuwe uitrustingen te maken.

Prinny Presents NIS Classics Volume 1: Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered / Soul Nomad & the World Eaters

Verschijnt op: 3 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Fans van oude tactische RPG’s opgelet! NIS brengt twee oude klassiekers naar de Switch, onder de noemer Prinny Presents. Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered is een game die oorspronkelijk alweer uit 2005 komt. De game is voor de Switch geremastered, waardoor het o.a. up-scaled artwork bevat. Soul Nomad & the World Eaters komt uit 2007 en is zelfs nooit in Europa uitgebracht. NIS beloofd daarnaast “unieke gameplay mechanics en personages en een verhaal dat je niet snel vergeet.”

Golf Club: Wasteland

Verschijnt op: 3 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Zin in een potje golf? In deze game zijn de rijken der aarden naar Mars gevlucht, maar komen af en toe nog op aarde terug om even een balletje te slaan. Elke hole in dit post-apocalyptische landschap heeft zijn eigen verhaal en belangrijker, zijn eigen unieke manier om tot de perfecte slag te komen. Speel dwars door gebouwen, halfvergane winkelcentra en verlaten musea.