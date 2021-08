[Gamescom hands-on] XEL

De net aangekondigde game XEL konden wij alvast checken tijdens Gamescom 2021.

XEL werd deze week aangekondigd, onder andere voor de Nintendo Switch. Tijdens Gamescom 2021 wordt de game voor het eerst uitgebreid getoond en wij kregen de kans om de eerste beelden te checken én in gesprek te gaan met de ontwikkelaar. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zijn al erg enthousiast! Onze eerste indruk lees je hier!

XEL ademt Zelda! Dat was de eerste indruk die ik kreeg bij het zien van de eerste trailer eerder deze week. En dat blijkt te kloppen. Bij het zien van de eerste gameplaybeelden bevestigde de ontwikkelaars groot fan te zijn van de Zelda-spellen. De inspiratie voor XEL komt dan ook deels van de Zelda-serie, specifiek uit Link’s Awakening, maar dan wel met een unieke twist. XEL kun je het beste omschrijven als 3D sci-fi fantasy action-adventure en lijkt meer een sci-fi-achtige variant op Zelda-spellen te worden. Je verkent de mysterieuze wereld van XEL en help de heldin Reid haar raadselachtige verleden terug te vinden. In een grote overwereld los je puzzels op, versla je vijanden, maak je nieuwe vrienden én vind je allerlei toffe gadgets om de dungeons en puzzels aan te kunnen. Het vechtsysteem van XEL zal volgens de ontwikkelaars erg toegankelijk worden, en zo oogde het ook; de game kent een vlot en actievol vechtsysteem welke uiteindelijk nog behoorlijk diepgaand lijkt te kunnen worden.

XEL kent verschillende dungeons die jouw vaardigheden op de proef stellen. Wij kregen voor nu alleen beelden uit de XEL-wereld zelf te zien, welke ook de nodige puzzels, vijanden en eindbazen bevat. Toch zijn dit slechts voorbereidingen op de verschillende dungeons (ja, net als in Zelsda…) die je in het spel moet gaan betreden. Deze zullen aanzienlijk lastigere puzzels, vijanden en baasgevechten gaan krijgen. Op de vraag hoe lang je erover doet om de game uit te spelen konden de ontwikkelaars melden dat dit gemiddeld zo’n 20 uur zal duren. Wil je echter écht alles ontdekken? Dan kun je er gamakkelijk nog wat uurtjes bij optellen. Positief viel op dat de overwereld telkens interessant is door de aanwezigheid van vijanden en puzzels. Er lijkt veel te ontdekken en doordat je tijdens je avontuur steeds nieuwe vaardigheden en gadgets krijgt, lijkt het avontuur ook contstant boeiend te blijven. De vaardigheden en gadgets heb je ook daadwerkelijk nodig om verder te komen, met name in dungeons.

Grafisch gezien zag de demo er erg indrukwekkend uit. Alles loopt soepel en oogt scherp en duidelijk. Of dit ook zo gaat zijn bij de Nintendo Switch-versie is nog even afwachten, maar stijl ziet er in elk geval zeer aantrekkelijk en fantasierijk uit. De verwachting is dat XEL in de eerste helft van 2022 moet verschijnen. Wij zijn in elk geval al erg enthousiast geworden en ontwikkelaar Tiny Roar kan met XEL zomaar eens een nieuwe topper gaan afleveren!