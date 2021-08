Jumanji: The Curse Returns komt naar de Switch

Tijdens Gamescom is een gloednieuwe Jumanji-game aangekondigd.

Marmalade Game Studio heeft tijdens Gamescom 2021 aangekondigd dat Jumanji: The Curse Returns naar de Nintendo Switch zal komen. De studio bracht eerder dit jaar al het bordspel Game of Life 2 uit. Ook Jumanji: The Curse Returns zal een bordspel gaan worden en moet later dit jaar uitkomen. Een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend. Wél is onderstaande trailer vrijgegeven.

Volgens Marmalade Game Studio zal Jumanji: The Curse Returns spelers het klassieke bordspel uit de film van 1995 opnieuw laten ervaren, dit keer in een gemoderniseerde digitale stijl. In onderstaande trailer zien we al wat eerste gameplaybeelden waarin je het onder andere moet opnemen tegen de verschillende dieren uit de film.