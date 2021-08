[Giveaway] Win een mega vette King’s Bounty II box vol goodies én de game zelf!

De release van King's Bounty II vieren we met een wel heel toffe giveaway.

King’s Bounty II is sinds 24 augustus verkrijgbaar voor onder andere de Nintendo Switch, een strategische game die ideaal voor RPG-fans is. In onze review waren wij al enorm enthousiast en beloonde de game met een prachtige 8. In King’s Bounty II beleef je jouw eigen avontuur in het levendige Nostria en ga je de strijd aan tegen allerlei vijanden in uitdagende en diepgaande turn-based gevechten. Lijkt jou dit spel helemaal geweldig? Wij mogen in samenwerking met Koch Media een prachtige King’s Bounty II box verloten vol met toffe goodies én natuurlijk een fysiek exemplaar van de game zelf. Zo zitten er onder andere artwork puzzels en onderzetters bij alsmede een mooie mok en shirt.

Hoe maak je kans op deze toffe prijs? Het is natuurlijk een overbodige vraag of je dit pakket wilt winnen. We zijn natuurlijk wel erg benieuwd waarom jij deze King’s Bounty II box zo graag wilt hebben. Door dit hieronder te laten weten in de vorm van een reactie doe je mee en maak je kans op deze toffe prijs.

Meedoen kan tot en met 1 september aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, die maak je hier gamakkelijk én gratis aan. Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.