DokeV – De toekomst voor Pokémon-achtige games?

Pokémon maak plaats?

Wie heeft er hier opgelet tijdens Gamescom’s Opening Night? Wie heeft er de trailer gezien voor de onthulde game DokeV? Het spel komt van Pearl Abyss die bekend is van Black Desert Online. In de trailer zie je direct het grafisch spektakel dat DokeV belooft te zijn. Iets dat deze studio al toonde met hun befaamde MMO die nog steeds als een van de mooiste in het genre wordt bekroond.

We hebben als Pokémon fans veel om naar uit te kijken de komende tijd met Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl later dit jaar. Met begin volgend jaar meteen Pokémon Legends: Arceus. Het is vooral Legends waar we naar uitkijken als we het hebben over de echte ”next-gen” ervaring voor de franchise. Pokémon Sword & Shield bracht voor velen een geweldige game, terwijl er voor anderen veel te klagen was over de richting die de serie in lijkt te gaan.

Nu kwam er deze trailer van DokeV, en dit spel is en wordt een creature-colleting game. Dan kijk je naar wat de trailer toont en denk je bij jezelf… wacht dit kan ook? Game Freak is altijd voorzichtig geweest met aanpassingen in de games. Begrijpelijk ook, niet iedereen wil elke game opnieuw het wiel moeten uitvinden. Maar het idee van HM’s gebruiken, of de typische Gym Leader gevechten is voor sommigen wat te voorspelbaar en saai. En dan krijg je DokeV te zien

DokeV wordt omschreven als een “Creature-collecting open world action-adventure filled with intriguing stories and set in a unique, vibrant world.” zo stelt de officiële site. De wereld wordt bewoond door Dokebi die je kunt verzamelen en bevechten. In de trailer zie je spelers elkaar ontmoeten in een grote open wereld. Belangrijk om te melden is wel dat het spel niet langer een MMO zal worden. Originaliter was dit wel de bedoeling, maar let op, dat wordt het dus niet. Het rondbewegen door de stad lijkt leuk en vooral vloeiend met de nodige fietsen, skateboards en paraplu’s.

Wat zijn dan dingen om voor uit te kijken? Het spel is aangekondigd voor “PC en consoles” maar kijkend naar de graphics lijkt het stug dat de Nintendo Switch die aan kan. Dit betekent dat misschien het spel niet naar de Switch komt, of dat er grafisch grote veranderingen komen om het toch draaiend te krijgen. Als tweede, dit is simpelweg een trailer. Hoe diepgaand is de combat? Hoe groot is de wereld daadwerkelijk? Hoeveel is er te doen voordat je alles wel hebt gezien? Teveel vragen om nu al met zekerheid te zeggen of DokeV gaat waarmaken wat het toont.

Nu de vraag aan jullie. Wat vinden jullie van de trailer? En vooral, wat zijn jullie ideeën bij het “creature-collecting” genre die we vooral kennen van Pokémon? Is het tijd voor een grote verandering, of toch liever bij het oude vertrouwde blijven?