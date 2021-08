[Review] Necrobarista: Final Pour – kopje koffie?

Necrobarista is al een paar jaar te vinden op Steam. Het spel verscheen in 2019 en maakte onlangs de overstap naar de Nintendo Switch. In deze “Final Pour”-versie ontdek je naast het hoofdverhaal nieuwe content. Het spel vertelt een verhaal van een bijzonder café. In dit café genaamd The Terminal kunnen namelijk levende mensen komen, maar ook overleden personen. Zij hebben dan nog 24 uur om te genieten van een bakje koffie voordat zij de wereld echt verlaten. Ben je benieuwd wat je kan verwachten? Lees dan onze review.

Lezen met een kopje koffie

De meeste visual novels die je tegenkomt zijn puur leeswerk. Sommige bekendere spellen hebben echter meer gameplay. Zo moet je bij de Ace Attorney-spellen en Danganronpa-spellen naast veel lezen ook denken en puzzeltjes oplossen. Necrobarista: Final Pour is echter een pure visuele novelle. De gameplay is eigenlijk op de A-knop drukken elke keer wanneer je een zin hebt gelezen. Waar Necrobarista onderscheid maakt is het coole camerawerk. De tekst wordt levendig gepresenteerd en de camera wordt zo gebruikt alsof je een film ziet. Als je een zin mist, kan je met een druk op de schouderknop makkelijk terug gaan. Een geschiedenislog zit echter niet in het spel. Daarnaast zitten in sommige zinnen een gekleurd woord en dan kan je ervoor kiezen om extra uitleg te krijgen. Soms lees je dan de gedachten van Maddy, het hoofdpersonage. Het kan ook voorkomen dat een afkorting wordt toegelicht of dat er iets meer context wordt gegeven.

Bijzondere stijl

Het verhaal wordt prachtig verteld met een handjevol personages. Om spoilers te voorkomen zal ik niet in gaan op het verhaal; het is immers een heel unieke kijk op de dood. Het is daarom belangrijk om er zo blind mogelijk in te gaan. De cast van het spel is erg uniek. Je hebt bijvoorbeeld Maddy, een typische tiener achter de kassa in de supermarkt, maar met een groot hart. Of je hebt de hyperactieve Ashley, een dertienjarige meid die maar al te graag helpt in het café. Wat ik vooral in mijn playthrough heb gemerkt is dat het spel je goed aan het denken zet. Je zit echt na te denken over je eigen sterfelijkheid en dat is iets waar je soms stil bij moet staan.

Het spel ziet er als visuele novelle dus anders uit dan de standaard. Necrobarista is namelijk geheel in 3D-stijl en dat is best bijzonder. Deze stijl pakt goed uit en oogt op de Switch prima. Toch zijn er wel onnodige typfouten te vinden. Deze zaten al in de PC-versie maar zijn niet verbeterd in de nieuwe Final Pour-release. Met de muziek is ook niks mis mee. Kevin Penkin verzorgt de soundtrack en is bekend van populaire anime shows zoals Made in Abyss, Tower of God en The Rising of the Shield Hero. Je merkt wel dat er veel aandacht in de muziek is gestopt. De twee DLC verhalen, Walking to the Sky en Devil’s Den, zijn ook in dit pakket te vinden. Daarnaast heeft de Switch-versie gelijk een grafische update ontvangen evenals een paar nieuwe modi. Zo heeft het spel nu een doodle-modus, waar je gezichtjes kan tekenen op de robots en een eigen Studio modus waar je zelf je eigen verhaal kan maken met een scala aan opties. Nu ben ik zelf niet heel creatief, maar de opties zijn erg gaaf.

Conclusie

Necrobarista: Final Pour is niet een standaard visual novel. De game geeft een verfrissende draai aan het genre. Het spel brengt een mooi verhaal en zet je echt aan het denken. De gameplay is wellicht simpel, maar dat moet je eigenlijk ook verwachten van een visual novel. Necrobarista: Final Pour is een echte aanrader voor visual novel-fans die graag een nieuwe draai aan dit genre zien. Maar ook als je interesse hebt in het thema “de dood”, is dit spel geschikt voor jou.

+ Een bijzonder verhaal

+ Coole presentatie

+ Muziek van Kevin Penkin

– De typo’s van de PC-versie zijn niet verbeterd

DN-Score: 8,0