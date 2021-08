Tijd voor een nieuwe trailer én meer informatie over de release.

We wisten al dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga aan bod zou komen tijdens de Gamescom Opening Night Live show en vanavond is ook meer duidelijkheid gekomen over de release van de game. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga komt begin 2022 naar verschillende platformen waaronder de Nintendo Switch. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga omvat alle negen films uit het Star Wars-universum en werd al in 2019 aangekondigd.

De informatie over de release van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga werd door middel van een gloednieuwe trailer onthuld. De nieuwe trailer kun je hieronder bekijken. Zoals verwacht kent de game veelal de oude vertrouwde LEGO-gameplay. Een exacte releasedatum zal later volgen.