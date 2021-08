Launch trailer en informatie voor Hoa

Rustgevend en adembenemend

Het sinds gisteren verkrijgbare spel Hoa heeft een prachtige launch trailer voor ons. Het spel van uitgever PM Studios en maker Skrollcat Studio is een puzzel-platformer die met heerlijke graphics en audio een hele fijne beleving belooft. Hieronder de launch trailer en ook een beschrijving van wat je kunt verwachten in Hoa.

Omschrijving:

“Hoa is een prachtig puzzel-platformspel met adembenemende handgeschilderde kunst, heerlijke muziek en een vredige, rustgevende atmosfeer. Ervaar de magie van natuur en verbeelding en speel het hoofdpersonage Hoa op haar reis door adembenemende omgevingen, terug naar waar het allemaal is begonnen.



– Adembenemende met de hand geschilderde kunst

Stap in een levend schilderij – verken een enorme wereld vol minutieus vervaardigde landschappen van overweldigende handgeschilderde kunst.

– Uitstekende originele soundtrack

Hoa’s uitzonderlijke muziek vertelt een betoverend verhaal en is emotioneel geladen. De muziek werd speciaal gecomponeerd en live opgenomen, en brengt de wereld tot leven met een vleugje nostalgie.

– Schattige wezens

Hou onderweg je ogen open voor wonderlijke magische wezens. De meesten van hen willen vrienden zijn, en sommigen vertellen je misschien zelfs een verhaaltje of twee. Aaibaarheid gegarandeerd.

– Een lieflijk en boeiend verhaal

Navigeer met een scherp oog en los puzzels op door de omgeving te verkennen. Ontspan op het organische ritme en luister naar de subtiele verhalen, terwijl je door eindeloze kleine wonderen wordt aangetrokken. Wees een kind – het is makkelijker en lastiger dan het lijkt.“

Hoa is compleet onder de radar gevlogen voor mij, maar met deze beelden ga ik het zeker spelen. Wat vinden jullie? Meteen halen of toch maar even kijken wat de reviews zeggen? Ben ik de enige die wat Studio Ghibli vibes krijgt van de achtergronden in de trailer? Hoa is in ieder geval te verkrijgen in de Switch eShop voor €14,99.

bron omschrijving: nintendo.nl