[Review] Garden Story – Een schattig spel vol fruit

Concord leeft zijn hele leven in de kleuterschool, tot hij opeens Guardian wordt. Lukt het hem om het Rot te verslaan?

Ik keek al een poosje uit naar Garden Story. In eerste instantie dacht ik dat deze vrij veel zou lijken op Stardew Valley (en ik weet dat velen dezelfde gedachte hadden), echter blijkt dit toch niet helemaal te kloppen. Garden Story is namelijk een avonturengame waar RPG-elementen in verwerkt zijn. Pakt deze game, ondanks de onjuiste verwachtingen, toch goed uit?

Het leven in een kleuterschool

In Garden Story speel je als Concord, een jonge druif die eigenlijk al zijn hele leven in een kleuterschool verblijft. Hier had Concord de taak om een wijnstok te verzorgen. Dit deed hij door deze plant met dauw te besprenkelen. Waar er vroeger nog nieuwe Greenlings van deze wijnstok afkwamen, is dit tegenwoordig echter niet meer het geval; de wijnstok is namelijk verwelkt. Hierdoor besluiten Guardian Prume en Elderberry om Concord uit de kleuterschool te halen. Dit is echter niet de enige reden waarom Concord uit zijn oude vertrouwde huisje wordt weggehaald. Als hij bij zijn nieuwe huis is aangekomen, komt de echte reden naar buiten. Guardian Prume moet naar Winter Glade toe en daardoor is er niemand die de rol van Guardian kan waarnemen in Spring Hamlet. Dit wordt dus jouw taak!

De rol van Guardian waarnemen is echter nog niet zo heel makkelijk, zeker niet voor iemand die net uit de kleuterschool komt. Rana geeft je allereerst een rondleiding, ook al is hij pittig jaloers dat hij niet is uitgekozen. Tijdens deze rondleiding krijg je onder andere je Pick; een stuk gereedschap waar je behoorlijk wat mee kan. Zo kun je voorwerpen kapot maken, maar je kunt er ook monsters mee verslaan. Vervolgens krijg je nog een rondleiding door Spring Hamlet waar je kennis maakt met een aantal karakters, je de winkels ontdekt en je langzaamaan een stukje van de wereld verkent waardoor dit gedeelte zichtbaar wordt op je kaart. Ook krijg je te horen dat de rol van Guardian hard nodig is. De wereld wordt namelijk geteisterd door Rot, vijanden die in sommige gebieden overdag, maar voornamelijk ’s avonds overal zichtbaar zijn. Het is aan jou de taak om dit Rot uit te schakelen en hun schade ongedaan te maken.

Een wereld vol Rot

Waar het spel in het algemeen niet zo heel erg lijkt op Stardew Valley, komen sommige elementen zeker overeen. Zo speel je ook in Garden Story per dag. Elke dag is verdeeld in een ochtend, middag, avond en nacht. Hierbij is het de bedoeling dat je vooral in de ochtend, middag en avond alles doet. In de nacht verschijnt namelijk het Rot, waardoor het nog wel eens gevaarlijk kan zijn. Als je natuurlijk op Rot wil jagen, is het ideaal om dit in de nacht te doen. Door het Rot te verslaan krijg je namelijk genoeg materialen als takjes en steentjes, die je weer later in het spel nodig hebt. Aan het eind van elke dag kun je in jouw huisje slapen op een groot, groen blad. Naast hierop slapen, kun je ook jouw herinneringen zien. Daarnaast kun je aan het begin één herinnering selecteren; deze herinnering geeft jou bepaalde voordelen, maar ook nadelen. Zo heb je herinneringen die bijvoorbeeld jouw health met twee verhoogt maar jouw geluk met twee naar beneden haalt, of een herinnering die jouw snelheid tijdelijk verhoogt als je dauw drinkt.

Daarnaast begin je elke dag met dagelijkse missies. Hiervoor moet je bijvoorbeeld een brug repareren, grondstoffen verzamelen en een bepaald aantal Rot verslaan. Als je deze missies voltooid wordt je niet alleen beloond met geld, maar dit helpt ook om meer dingen vrij te spelen in jouw stad. Het nadeel van deze missies is wel dat ze op een gegeven moment behoorlijk eentonig beginnen aan te voelen. Zo krijg ik meerdere dagen achter elkaar dezelfde missies op het missiebord. Zodra je een andere stad binnenwandelt wordt dit wel iets minder, maar het blijft herhaaldelijk. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de verhaallijn en zijmissies. Ook hierbij kom je voornamelijk bij missies terecht als verzamel een x aantal van deze grondstof of versla op deze plek al het Rot. Echter heb je ook bepaalde dungeons die je moet voltooien. Deze dungeons zitten vol Rot en puzzels en je eindigt deze met een eindbaas.

Gevechten en grondstoffen verzamelen

Zoals eerder aangegeven kun je beginnen met het Rot aanvallen zodra je je Pick hebt gekregen. Echter is er aan het begin één groot nadeel: je kunt maar twee keer met je Pick zwaaien voordat je stamina op is. Hierna moet je wachten tot je stamina weer is aangevuld, waardoor je de aanvallen van vijanden zult moeten ontwijken. Dit is aan het begin even wennen, maar werkt daarna vrij makkelijk. Zeker als je je schild hebt gekregen, kun je deze aanvallen makkelijk ontwijken. Daarnaast kun je ook regelmatig je Pick upgraden waardoor je meer schade aanbrengt op je vijanden. Mocht je toch schade hebben opgelopen, kun je altijd een beetje dauw drinken waardoor je leven weer gedeeltelijk hersteld. Als je dood gaat heb je echter een iets groter probleem. Hierdoor zal en de complete dag gelijk over zijn, waardoor je niet gehaalde dagelijkse missies niet meer kan voltooien, en je verliest 15% van je geld.

Daarnaast kun je met je Pick diverse grondstoffen verzamelen. Dit kun je doen door tegen boomstronken te slaan, steen te hakken of aangespoelde glazen potten te breken. Alle grondstoffen die je verzamelt verschijnen in je inventaris. Echter stapelen deze grondstoffen hierin niet op; elke aparte grondstof neemt een eigen hokje in beslag. En omdat je maar 25 vakjes hebt, is je inventaris behoorlijk snel vol. Je kunt deze grondstoffen wel in de stadsinventaris opslaan waar ze wel opstapelen, maar ook hier kun je maximaal 15 van dezelfde grondstoffen in opslaan. Als je dus heel wat van dezelfde grondstoffen nodig hebt, zul je dus snel in de problemen komen. Wel worden er in het spel bijvoorbeeld rugzakken verkocht, maar deze zijn puur alleen voor cosmetisch gebruik. Het was natuurlijk ideaal geweest als deze jouw inventaris zouden upgraden.

Een schitterende wereld

Naast de gameplay, heb je ook een schitterende wereld. Deze wereld is opgedeeld in vier steden en alle verbindende gebieden tussen deze steden. Elk van deze vier steden, Spring Hamlet, Summer Bar, Autumn Town en Winter Glade, is gebaseerd op een ander seizoen. Ook qua uiterlijk in elk van deze steden is dit duidelijk te merken. Autumn Town heeft echt de herfstachtige kleuren waarbij de stad voornamelijk bruin is, terwijl Summer Bar echt op een strand lijkt. Verder heeft de game een pixelig uiterlijk, wat erg lijkt op Stardew Valley en wat mij vooral heel erg aanspreekt. Verder heeft de game in het algeheel een heerlijk rustig deuntje op de achtergrond en als je bijvoorbeeld post hebt wordt dit duidelijk door een overkoepelend deuntje aangegeven.

Conclusie

Garden Story is een spel met zeer veel potentie, maar op sommige gebieden is het het net niet. Zo had er iets meer variatie mogen zitten in de dagelijkse missies en was het fijn geweest als de opslag op één of andere manier iets uitgebreid had kunnen worden. Desondanks is het zeker geen slechte game, sterker nog ik vermaak me er heel goed mee en vind het lastig om het spel weg te leggen. Mocht je opzoek zijn naar een schattige game met een leuke verhaallijn waarin je missies moet voltooien, dan is deze game zeker voor jou. Ook is de prijs van €19,99 het zeker waard.

+ Alles is gebaseerd op fruit

+ Vermakelijk verhaal

+ Makkelijk te spelen in korte sessies

+ Fijne, afwisselende dungeons

+ Geweldige artstyle

– Dagelijkse missies zijn iets te vaak hetzelfde

– Een upgradesysteem voor de inventaris was fijn geweest

DN-Score: 7,0