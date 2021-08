[Review] Slime Rancher: Plortable Edition – Erg relaxed

Slime Rancher vindt zijn thuis op de Nintendo Switch. Hoe dat uitpakt lees je in onze review.

Slime Rancher is al een tijdje uit voor de PC en draait om het broeden van slimes in allerlei kleuren en vormen. Zo ontdek je beetje bij beetje de wereld van Slime Rancher en de vele soorten slimes die zich hierin verschuilen. Het is een spel die vergelijkbaar is met typische farming-games zoals Stardew Valley en Harvest Moon. Toch weet het spel het genre zo te innoveren dat het toch interessant blijft. Je speelt als een jonge vrouw genaamd Beatrix LeBeau die een nieuw leven is gestart op de “Far Far Range”. Deze plek is op meer dan een duizend lichtjaren weg van haar thuis, de aarde. Ze hoopt op deze nieuwe plek een nieuw leven op te bouwen met natuurlijk een succesvolle Slime Ranch als de kers op de taart.

Gelukkig staat ze hier niet alleen voor, ze krijgt regelmatig mailtjes van onderzoekers die haar bijstaan op dit avontuur. Ook heeft een avonturier die al eens op de Far Far Range is geweest verschillende berichten achtergelaten voor Beatrix. In deze berichten vertelt hij wat voor een ontdekkingen hij heeft gedaan of hij geeft simpelweg advies over het leven. Het verhaal is echter niet het hoofdonderdeel van het spel en dit is wel te merken. Het hoofdonderdeel van het spel zit in het broeden van allerlei schattige slimes, waar meer bij komt kijken dan wat ik eerst dacht.

Het leven op de Far Far Range kan beginnen

Je start het spel met een basis boerderij met één plekje waar je je slimes kunt plaatsen. Naast een basis tutorial word je eigenlijk vrijwel meteen aan je lot overgelaten. De rest van de informatie moet je door het spel in je uppie vinden, wat ik persoonlijk niet erg vond. Het is leuk wanneer het spel je aspecten van de game laat ontdekken, in plaats van alles voor te kauwen. Het is zeker een spel welke je niet perse straft als je iets verkeerds doet, dus voel je vrij om te experimenteren! Er is wel een heel belangrijk ding die je moet onthouden als je speelt, niet alle slimes zijn schattig en lief. Er zijn namelijk monstertjes die voortkomen uit het verkeerd broeden van je slimes, maar ook normale slimes die boos worden zijn gevaarlijk. Als je een slime verkeerd broedt komt er een soort zwarte substantie uit voort die al je slimes wilt opeten. De enige tools die je tegen dit gevaar hebt is water of zwaartekracht. Je hebt de keuze om ze op te pakken en weg te gooien of ze nat te spuiten.

Nu we de gevaren hebben besproken, is het tijd om terug te gaan naar onze rustige slime boerderij. Hey wacht! Waarom is die slime uit zijn kooi?! Je zult al snel merken dat de basis kooien die het spel je biedt, niet bestand zijn tegen de actieve slimes. De beestjes houden namelijk van springen, in het rond en op elkaar. Zo kan het best zijn dat jouw beestjes met gemak kunnen ontsnappen. Geen zorgen! Je kunt de verschillende verblijven gemakkelijk upgraden met het geld die je verdient met het verkopen van slime-poep! Ja je hoort het goed: dit spel gaat over het vangen, voeden, broeden en het verkopen van slime-poep. Om het lezen wat smakkelijker te maken, noemen we de poep vanaf nu plorts. Hoe meer zeldzaam de slime, hoe meer de plorts van die slime opbrengt.

Er waren eens een kipje en een slime…

Natuurlijk moeten je slimes wel wat eten om deze plorts te produceren. Elke slime heeft namelijk producten die hij het lekkerste vindt, niet lekker én gewoon lekker zal vinden. Van zijn favoriete eten produceert het diertje twee keer meer plorts dan normaal, van normaal eten maar één plort en van eten wat hij niet lust niks. Wat een specifieke soort slime lust, staat allemaal in een handleiding genaamd Slimeopedia. Hierin staan ook andere dingen die je al reeds ontdekt hebt in de wereld van Slime Rancher. Altijd handig als je even wat bent vergeten van het spel en het wilt teruglezen.

Vanuit hier wordt de gameplay eigenlijk redelijk vanzelfsprekend. Je vangt slimes, stopt ze in reservoirs die voor hun bestemd zijn, je broedt ze met elkaar en verkoopt hun plorts. Van het geld die je van de plorts krijgt, kun je weer upgrades kopen. Zo heb je de keuze om je eigen uitrusting te upgraden met bijvoorbeeld een jetpack of een reservoir te upgraden. Zelf zou ik een reservoir upgrade wel aanraden, aangezien je niet constant loslopende slimes op je boerderij wilt hebben. Vooral niet als je besluit dat je eten wilt gaan groeien op je boerderij, want de slimes eten dit zonder pardon helemaal op.

Richt je boerderij in hoe jij dat wilt

In je boerderij heb je verschillende plekjes waar je de mogelijkheid hebt om iets te bouwen. Wat je uiteindelijk daar gaat neerzetten is volledig aan jou. Zo kun je stukjes land bouwen om eten te verbouwen, nieuwe reservoirs voor je beestjes en nog veel meer. Helaas ben je wel gelimiteerd tot de stukjes grond wat het spel je geeft. Buiten die stukjes grond kun je namelijk niets laten groeien en bouwen. Toch stoorde dit me niet echt, aangezien je in Slime Rancher meer dan genoeg te doen hebt.

De wereld van Slime Rancher is groot, heel groot. Je hebt echter niet meteen toegang tot deze grote wereld, aangezien je iets genaamd ”Slime Keys” nodig hebt om door verschillende poorten te komen. Deze Slime Keys krijg je door de geheime giga slimes te vinden in het landschap en ze op te blazen met eten. Heb je ze genoeg eten gegeven? Dan ontploffen ze en krijg je de sleutel voor je progressie! Geen zorgen, de grotere slime splitst zich in tientallen kleinere slimes. No slimes were harmed during this playthrough.

Welke geheimen en verschillende slimes je zult tegenkomen tijdens je avontuur, zal ik voor me houden. Het leuke is als je dit allemaal op je eigen avontuur ontdekt.

Conclusie

En met deze conclusie komt deze Slime Rancher review op zijn einde. Slime Rancher is een relaxende titel die ik aan zou raden aan iedereen met een hectisch leven. Zijn je kinderen weer eens aan het schreeuwen tegen elkaar? Is je partner weer eens strontvervelend? Pak je Switch, sluit jezelf op en spendeer uren in het verzorgen van schattige slimes! Wat wil je nog meer! Deze titel past ook nog eens super goed op je Nintendo Switch, aangezien je het overal mee kunt nemen.

Dus zoek je een rustgevende titel die ongeveer hetzelfde is als Stardew Valley, Animal Crossing en andere vergelijkbare titels? Dan is Slime Rancher: Plortable Edition wellicht iets voor jou.

+ Geen verplichte doelen om te behalen, hoe je progressie wilt boeken is helemaal aan jou.

+ Grote selectie aan slimes, upgrades en functies

+ Grote interessante open wereld om te ontdekken

+ Het spel ziet er mooi uit en loopt prima op de Nintendo Switch, zowel handheld als docked

+ Verkoop slime poep voor geld

– Gelimiteerd op de stukjes land waarop je iets kunt bouwen

– Je kunt niet super diepgaande slime kruisingen maken. Je bent gelimiteerd tot maar 1 kruising per soort.

DN-Score: 8,5