[Review] Ga mee op reis met Curious Expedition 2

Ben jij klaar om de wereld te verkennen?

Na Curious Expedition is ook deel twee verschenen, beide zijn te verkrijgen op de Nintendo Switch. Zelf was ik nog niet bekend met de franchise, dus als nieuweling duik ik gelijk in het vervolgdeel zonder het eerste spel te proberen. Ondanks dat bij het zien van de trailer er een hoop bedenkingen binnenstromen, krijgt het eerste spel voor zowel PC als Nintendo Switch een voldoende op Metacritic. Dit geeft al best een beetje hoop, laten we snel in het spel duiken!

Yo-ho-ho!

Als een echte verkenner in de 19e eeuw sta jij voor elke uitdaging open: zo zeil je zonder pardon de zeeën over om nieuwe eilanden te ontdekken. Uiteraard doe je dit op deze dag ook en strand je op een eiland waar de bewoners erg aardig zijn: ze lijken zelfs gewend om buitenstaanders te zien. Je loopt wat rond en komt een vreemde machine tegen, wanneer je ervoor kiest om deze eens van dichtbij te bekijken gaat het eiland letterlijk in rook op… Wat dat ding was en waar het eiland is gebleven zijn vragen die je je de rest van het spelletje blijft afvragen wanneer je andere eilanden bezoekt.

Het is wel echt… anders

Je woont in Parijs, vanuit daar kan je boodschappen doen bij verschillende instellingen, maar ook nieuwe crewleden rekruteren. Wanneer je er helemaal klaar voor bent kan je een van de uitdagingen kiezen om naartoe te varen. Aangekomen bij een eiland heb je een stamina, bij elke stap die je zet wordt deze stamina minder en als je deze niet meer hebt ga je dood. Het is dus belangrijk om genoeg eten mee te nemen die jouw stamina weer aanvult of om dit te ruilen. Ook kan je kiezen om te jagen of stelen op het eiland waar je je bevindt. Naast eten zijn er EHBO dozen, wapens, waardevolle spullen en handigheidjes voor in gevechten om bij je te dragen. Je hebt hier wel een limiet op en als je te veel vast hebt moet je iets laten vallen om verder te kunnen lopen.

Je verkent dus bij elke missie een ander eiland, hier heb je een doel, zoals bepaalde bodemonderzoeken uitvoeren op de daarvoor uitgekozen plaatsen. Ook zijn er allerlei plekken te ontdekken waar je kan ruilen, jagen en slapen. Zo kom je regelmatig tentjes of hele dorpen tegen. In de dorpen is het de bedoeling om eerst het respect te winnen van de dorpsoudste. Wanneer dit lukt laten ze je daar overnachten om jouw stamina weer aan te vullen. Soms hebben ze een missie voor je waar je ook weer ruilwaar voor krijgt. Wanneer je je niet netjes gedraagt, bijvoorbeeld door eilanders aan te vallen of zonder respect om te gaan met de altaren en andere heilige plekken, krijg je ruzie en zullen ze erg agressief worden. Wanneer het uit de hand loopt zullen deze eilanders je het leven zuur maken, wat het spel nóg moeilijker maakt. Want een uitdaging is het zeker.

Dat brengt ons bij het gevechtssysteem: om te overleven kom je soms in een gevecht met wilde dieren of boze eilanders. Dit gaat door een dobbelsysteem. Jouw leden hebben allemaal hun eigen dobbelsteen en daarmee hun gepersonaliseerde aanvallen. Een hond bijt of beschermt de baas, er zijn karakters die kunnen helen, die sterke aanvallen hebben of de vijand kunnen verzwakken. Niet alle zijden van de dobbelstenen zijn bedrukt, dus je kan ook een ronde pech hebben en niet kunnen aanvallen. Je gooit alle dobbelstenen van je teamleden en kiest je aanvallen, daarna mag je met de ongebruikte dobbelstenen nog eens gooien en de aanvallen gebruiken. Daarna is het de beurt aan de tegenstander. Ondanks dat het niet echt een gebruikelijke manier is om te vechten, wende ik er vrij snel aan en kreeg ik er ook meer plezier in dan ik had gedacht.

Tekenfilm-vibes

In de trailer is het natuurlijk al duidelijk: de grafische vormgeving heeft veel weg van oude tekenfilms, wat niet verkeerd is om naar te kijken. Er wordt veel gebruik gemaakt van details en dat geeft het spel zeker wel z’n charme. Verder is de muziek passend maar niet bijzonder en wordt er geen gebruik gemaakt van stemacteurs. Curious Expedition 2 mag dan een beetje een vreemde eend in de bijt zijn, maar ze doet wat ze moet doen: verrassen.

Conclusie

Curious Expedition 2 is niet voor iedereen, het is een apart spel waar je nét van moet houden. Wel heeft het zo z’n charmes als je van uitdagende indie-strategiespelletjes houdt. Je verkent de wereld en komt hierdoor op verschillende eilanden terecht waar je niet alleen moet overleven, maar ook bevriend moet blijven met de bewoners en je missie met succes moet afronden. Het is een spel met veel oog voor detail en daardoor kan je ook lang geboeid blijven wanneer het daadwerkelijk jouw interesse heeft gewekt. Wanneer je wel houdt van ‘wat anders’ is dit spel zeker het proberen waard.

+ Het is weer eens wat anders

+ Veel uitdaging

– Zeker niet voor iedereen

DN-Score: 7