Arietta of Spirits krijgt launch-trailer

Een avontuur vol mysteries en ontdekkingen.

Arietta of Spirits is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk ook een launch-trailer bij welke je hieronder kunt bekijken. Het charmant avonturenspel Arietta of Spirits draait om Arietta, die de hut van haar oma een jaar na haar overlijden bezoekt. De reis loopt echter niet zoals verwacht wanneer Arietta een nieuwe vriend ontmoet en de mogelijkheid krijgt om vreemde geesten op het eiland te zien. In de game ontdek je een mysterieus eiland met weelderige bossen, donkere grotten en duistere geheimen.

Voor wie na de trailer nog twijfelt of de game eerst wilt uitproberen is er ook een demo van de game beschikbaar in de eShop. Arietta of Spirits is nu te koop in de eShop voor 19,99 euro. Lijkt jou deze titel interessant? Laat het ons hieronder weten!