[Review] Foreclosed – Noir comic in een cyberpunk jasje

Teleurstellend of is er meer?

Wie is er hier niet bekend met de typische zwart-wit films met een protagonist die cynisch probeert een zaak op te lossen? Deze game is precies zo’n verhaal, maar heeft het ook meer te bieden?

In Foreclosed speel je in een cyberpunk toekomst die niet al te positief is geweest voor de inwoners. Jij, als hoofdpersoon, wordt wakker met het nieuws dat je identiteit is stopgezet en je eigenlijk niks meer kan tot je naar de rechtbank bent geweest. Bij het verlaten van je woning word je echter beschoten en word het rennen voor je leven terwijl je karakter in comic book style panelen voorbij rent. Welkom in de wereld van Foreclosed.

Cynisch en over de top zonder charme

Je speelt als Evan Kapnos. Het bedrijf waar je werkte is uit het niks falliet gegaan en er is iemand uit op je leven. Als Evan ga je er op uit om erachter te komen wie je dit heeft aangedaan, en vooral hoe je er van af kan komen. En daar houdt alles op met interesant te zijn op verhaaltechnisch gebied. Evan is een cynische plank van een personage met oneliners waar zelfs de meest doorgewinterde detective-fan nog van met zijn ogen zou rollen. De voice acting maakt het niet veel beter en helaas is dit je mondstuk in de wereld. Dialoog is erg basaal en laat geen verdiepende vragen of verhaal toe.

Het ergste wat betreft het verhaal is dat jij als speler niets ontdekt. Er zijn vragen die je kunt stellen over je situatie, maar iedereen geeft je die informatie. Of nog erger, Evan heeft er ineens een cynische opmerking over terwijl jij zelf van niks weet. Het is een typisch voorbeeld van vertellen in plaats van laten zien of beleven.

Comic book stijl – de reddende engel

Als je Foreclosed opstart zul je genieten van de stijl van het spel. Levendige kleuren en, op stukken, gedetailleerde omgevingen vormen een rijke wereld. Mix dit met een gameplay die gebruik maakt van comic book panelen en je hebt een prachtonderdeel van het spel. Als je iets moet doen of informatie krijgt van iets dat aan de andere kant van de kamer gebeurt dan splitst het scherm stijlvol in panelen om dit te laten zien. Zit je in een achtervolging terwijl er camera’s je in de gaten houden? Dan ren je door verschillende camera’s heen in die panelen. Het is niet genoeg om de game te redden, maar het is met gemak het tofste onderdeel van dit spel.

Gameplay schiet tekort

Gameplay had iets kunnen zijn. Je hebt al snel een wapen en je enkele krachten. Met experience punten kun je dan je krachten of wapen verbeteren, maar het blijft oppervlakkig. Vrij vroeg in het spel krijg je een stealth missie met uitleg, maar daar maak je misschien vier of vijf keer gebruik van in het hele spel. Veel encounters zijn automatisch al agressief en moet je met je wapen verslaan. Stealth is trouwens niet dieper dan rondsluipen en een knop spammen om een vijand neer te krijgen. Met je wapen vechten is ook heel simpel. Je kunt je wapen upgraden natuurlijk, maar je hebt geen ammo of iets waar je je zorgen om hoeft te maken. Een headshot is vaak genoeg om een enemy in één klap af te maken, maar schoten op het lichaam gaan al snel naar 10 à 15 kogels. Wat ik wil zeggen: het spel lokt niet uit om dingen te proberen of te leren, maar om te uit te buiten en snel door te gaan.

Fin?

Foreclosed laat veelbelovende onderdelen zien, maar daar blijft het bij. Het verhaal is voorspelbaar en op momenten pijnlijk dankzij opmerkingen van Evan Kapnos. De gameplay geeft je soms interessante speeltjes om mee te spelen, maar wordt snel repetitief of frustrerend. Het beste aan dit spel is de geweldige vormgeving en stijl, maar nadat je binnen vijf uur het spel uithebt is het niet genoeg om dit spel te redden. Zoals ik in de titel al stel is dit een noir detective in een cyberpunk jasje. Veel gameplay had prima kunnen worden vervangen door de klassiekere varianten. Hacken is niet interessant en had net zo goed “lockpicking” kunnen zijn bijvoorbeeld. En dat toont hoe oppervlakkig sommige onderdelen zijn. Het kan met hetzelfde gemak in een ander jasje worden gegoten. Potentie, maar slaat cynisch de plank mis

+ Comic book stijl

+ Kleurrijke omgevingen

+ Goeie muziek

– Zwak verhaal

– Oppervlakkige gameplay

– Saai totaalpakket

DN – Score: 4,5