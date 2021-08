[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 34

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

King’s Bounty II

Verschijnt op: 24 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

King’s Bounty II is het langverwachte vervolg op de legendarische King’s Bounty-games en werd inmiddels alweer een jaar terug aangekondigd voor de Nintendo Switch. Nu is het eindelijk zover! In deze turn-based strategie RPG moet jij de wereld redden terwijl je rondreist. Elke zet die je maakt heeft consequenties, waardoor je goed moet nadenken over jouw vervolgplannen. De game speelt zich dit keer af in Antara, een open wereld die je naar hartenlust kunt verkennen. Zo kun je bijvoorbeeld verborgen locaties en andere geheimen ontdekken, maar pas op, want de wereld van Antara zit vol gevaarlijke tegenstanders.

No More Heroes 3

Verschijnt op: 27 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Daar is die dan eindelijk. Na al weken platgegooid te worden met trailers en andere nieuwsfeitjes over de game is No More Heroes 3, het volgende knotsgekke avontuur van Travis Touchdown, eindelijk hier. In dit deel van de third-person action-adventure hack and slash game zal Travus na een pauze van 11 jaar terug moeten keren naar Santa Destroy, om dit keer een buitenaardse invasie te stoppen. Met zijn geliefde beam-katana vecht hij tegen een enorm sterk leger geleid door een galactische Overlord en zijn negen huurmoordenaars. Weet jij de top te bereiken in de ranglijst van galactische superhelden?

Baldo: The Guardian Owls

Verschijnt op: 27 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Baldo: The Guardian Owls is een action-adventure roleplaying game, die nog het beste omschreven kan worden als een mix tussen Zelda en Ni no Kuni. Geïnspireerd door o.a. de studio Ghibli films beleef je een magisch avontuur in de wereld van Rodia. Jij speelt als Baldo die op reis gaat om de wereld te verkennen, vrienden te maken en de vele puzzels in zijn pad op te lossen. Een oude profetie lijkt daarnaast langzaam maar zeker werkelijkheid te worden, maar hoe houd je deze tegen? Kan dat wel?