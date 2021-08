LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zal voorkomen op Opening Night livestream van Gamescom

LEGO Star Wars: THe Skywalker Saga is eindelijk klaar voor zijn eigen world premiere. Ga jij de livestream bekijken?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zal zijn werelddebuut maken op de Opening Night livestream van Gamescom. Dit is een vervolg op de LEGO Star Wars-series, die het klassieke Star Wars-verhaal op een grappige manier herhaald. Dit keer is het de beurt aan de Skywalker Saga.

Gamescom: Opening Night Livestream zal op 25 augustus 2021 om 20:00 plaatsvinden. Helaas is er nog geen specifieke datum voor het spel zelf. Het spel was namelijk gepland voor 2020, maar is sindsdien constant vertraagd. Wanneer we deze Lego Star Wars nu kunnen verwachten is dus nog niet bekend. Wellicht dat we hier meer nieuws over krijgen in de komende livestream.

