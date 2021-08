Klassieker Quake vanaf vandaag op de Switch

Maar wacht, er is meer!

Je leest het goed! Quake is vanaf vandaag te verkrijgen in de eShop. De klassieker heeft een goeie remaster gekregen. Docked draait het spel op 1080p. Het spel heeft widescreen ondersteuning en een verscheidenheid aan visuele en technische verbeteringen. Ook heeft het spel gyro motion controls.

Voor iedereen die bekend is met Quake hoef je je niet zorgen te maken of de DLC er later pas bij komt. De game is inclusief alle originele expansions en heeft er zelfs een nieuwe bij! De nieuwe expansion heet “Dimension of the Machine” en is gemaakt door MachineGames, en die kennen we van de Wolfenstein games van afgelopen jaren.

Aan multiplayer hoeven we ons ook geen zorgen te maken. Er is co-op voor twee spelers splitscreen of vier spelers online. Competitive staat acht spelers online toe of vier spelers local splitscreen. Er zijn zelfs dedicated servers voor de game en voor custom games met vrienden gebruik je een peer-to-peer verbinding. EN! Ben je bang dat er misschien te weinig mensen dit spel oppakken dan geen zorgen want het is allemaal cross-platform met Playstation, PC en Xbox.

Als laatste zijn er mods toegevoegd aan het spel. Door fans gemaakte en officiële mods zoals Quake 64 zijn er al, en er komt meer in de toekomst.

Dan! In ander nieuws komt er ook een fysieke release van het spel. Limited Run Games gaat drie versies produceren.

Er is een standaard editie, maar ook een Deluxe en Ultimate Edition. Wat zit er in elke? Hieronder op een rijtje de inhoud van elke editie van limitedrungames.com

“Standard Edition: $29,99

– Physics Game Disc

– Color Manual

– Standard Edition Box

Quake Deluxe Edition: $79,99

– Official Nintendo Switch sized Quake SteelBook

– 18×24″ Double Sided Poster

– Metal Quake Logo Keychain

– Commemorative Metal Coin

– Deluxe PC-style Big Box

Quake Ultimate Edition: $174,99

– Everything from Deluxe Edition

– Quake Logo Shirt

– Ring of Shadows

– Enamel Pin

– 3″ Metal Shambler Figure

– Motorized Rotating Quake Quad Damage Replica Statue

– Numbered Certificate of Authenticity

– Deluxe Nail Gun Ammo Outer Box”

De pre-orders voor de fysieke versies beginnen op 27 augustus. In de eShop kun je Quake natuurlijk al halen voor €9,99. Wie heeft het spel onderhand al opgestart? En wie gaat er een Ultimate Edition halen? Laat het hieronder weten.