Download nu een gratis demo van WarioWare: Get it Together

Krijg alvast een voorproefje van de knotsgekke microgames en check een nieuwe trailer!

Op de E3 van dit jaar werd bekendgemaakt dat Wario na 3 jaar eindelijk terug is. Vanaf 10 september kunnen Nintendo Switch-bezitters namelijk aan de slag met een gloednieuw deel in de WarioWare-serie genaamd WarioWare: Get it Together. Vandaag is er plots een gratis demo van deze game in de eShop verschenen waardoor je nu alvast een voorproefje kunt krijgen van de game. Ook in dit nieuwste deel draait alles weer om de meest bizarre en hilarische minigames. Je zult in je eentje of met zijn tweeën verschillende microgames moeten voltooien. Dit doe je door met één van de personages de microgame te doorlopen, maar er is dit keer wél iets nieuws. Elk speelbaar personage heeft een speciale vaardigheid waardoor ze een microgame op een unieke wijze kunnen voltooien.

De Wario franchise startte in 1994 met Wario Land: Super Mario Land 3 op de GameBoy, daarna volgden nog een heleboel Wario-games met als kers op de taart de WarioWare-spellen, waarvan de eerste verscheen op zowel de GameBoy Advence als de GameCube. Dit was WarioWare Inc: Mega Microgames! Een nieuw concept was geboren: een chaotisch geheel gevuld met snelle minispelletjes. In 2018 zagen we de laatste uit de serie verschijnen: WarioWare Gold voor Nintendo 3DS.

De demo is vanaf nuj te downloaden en als klap op de vuurpijl is er ook nog eens een nieuwe trailer verschenen. Kijk jij uit naar WarioWare: Get it Together! en ga je alvast met de demo aan de slag? Laat het ons hieronder weten!