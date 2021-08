Countdown trailer 4 voor No More Heroes 3

Meer voorproefjes met nog een week te gaan.

Nog een week te gaan en dan kunnen we eindelijk los in No More Heroes 3. In afwachting komen er geregeld nieuwe trailers op Twitter met sneak peeks naar wat we kunnen verwachten. De nieuwste post vind je hieronder!

We plaatsen in afwachting meer artikelen met trailers, maar ook ander nieuws. Mocht je bijvoorbeeld daadwerkelijke gameplay willen zien dan vind je die hier. Nog 7 dagen te gaan, 27 augustus zal No More Heroes 3 eindelijk beschikbaar zijn.