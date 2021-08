[Special] Nintendo en de Mortal Kombat controverse

Denis geeft je een lesje geschiedenis over Nintendo en de Mortal Kombat controverse!

In het najaar van 1993 zag de eerste editie van één van de meest-gewelddadige videogames ooit het levenslicht. Deze game was het brute Mortal Kombat. De game zorgde uiteindelijk voor een nog grotere wig tussen concurrenten Nintendo en Sega.

Denis is speciaal in de archieven gedoken om uit te zoeken hoe de home-release van Mortal Kombat zorgde voor controverse en uiteindelijk de age-rating van videogames zoals deze vandaag de dag nog wordt gehanteerd.

Release Mortal Kombat

In 1992 werd de eerste expliciet gewelddadige videogame “Mortal Kombat” voor het eerst uitgebracht in arcadehallen. Deze game vol geweld en bloed werd gekenmerkt door voor die tijd haast levensechte karakters en spelsituaties die niet van echt te onderscheiden waren. Het bloed gutste alle kanten op in Mortal Kombat en de vechters in de game trapte elkaar compleet in elkaar met de meest gruwelijke moves, om over de inmiddels overbekende fatalities nog maar te zwijgen. Het karakter Kano trok Raidens hart uit het lijf en Johnny Cage rukte Scorpion volledig uit elkaar. Tot dan toe had nog niemand ooit een game gemaakt waarbij de agressie van het scherm af spatte en waarbij ieder detail zo duidelijk te zien was. Kinderen vonden het geweldig! De ouders van jonge gamers waren helaas minder gecharmeerd door het non-stop brute geweld van Mortal Kombat.

Van vanilla naar gore

Begin Jaren ’90 waren videogames op platforms, zoals Nintendo en Sega, vrij “vanilla” geweest. Fighting games, zoals “Street Fighter II”, waren populair, maar waren relatief braaf vergeleken bij het erop los beuken van Mortal Kombat. In 1988 was er wel een enigszins bloederige videogame uitgekomen voor de PC met de naam “Splatterhouse”, maar de release van deze game kon alleen plaatsvinden nadat deze game vele malen uitbundig getweakt werd als het op het geweld in deze game aankwam. Mortal Kombat veranderde de markt van videogames compleet, zo wordt deze game gezien als een maatstaf voor hoe games vanaf dat moment werden gemaakt en gepositioneerd mochten worden op de internationale videogamemarkt.

Nintendo Vs. Sega

Toen game-ontwikkelaar Midway Mortal Kombat uitbracht in de internationale arcadehallen, waren thuisconsoles al in het 16-bittijdperk beland. De Super Nintendo en de Sega Genesis waren op dat moment uiterst geschikt om arcade-ports op te spelen, zoals Altered Beast en Street Fighter II. Doordat de graphics van thuisconsoles beter werden konden ontwikkelaars games ontwikkelen met meer details en er zo voor zorgen dat gamers nog meer in het verhaal werden meegenomen. Voor de kids uit die tijd, die waren opgegroeid met Pong op de Atari en Kid Icarus op de originele Nintendo, was het spelen van videogames met gedetailleerde graphics helemaal het nieuwe ding.

Parental Advisory

Ouders kregen in de smiezen dat Mortal Kombat enorm gewelddadig was en dat je je vijanden in deze game helemaal kon afmaken nadat je ze al verrot had geslagen. Eén van de twee game-ontwikkelaars van Mortal Kombat, Ed Boon, gaf aan dat de karakters in de game waren gebaseerd op hun favoriete martial arts- en filmkarakters en dat het geweld eigenlijk wel meeviel. Zo was Kano met zijn infrarode oog gebaseerd op acteur Arnold Schwarzeneggers in de film The Terminator. Liu Kang was gebaseerd op Bruce Lee. Raiden, de god van de donder, op de demon uit de film Big Trouble in Little China en Johnny Cage op acteur Jean-Claude van Damme.

Censuur

Terwijl alle controverse uitbrak over Mortal Kombat, waren Sega en Nintendo bezig met ports van deze game te ontwikkelen, zodat Mortal Kombat ook op home-consoles gespeeld kon worden. De game moest uitkomen op de Sega Genesis en Game Gear, maar ook de Nintendo NES en de Game Boy. Mortal Kombat was een hit waiting to happen. Belangrijk hierbij was wel hoe de game gecensureerd moest worden om uit te mogen komen op de consoles van Nintendo.

In het voorjaar van 1993 had de toenmalige directeur van Nintendo, Howard Lincoln, een meeting met het hoofd van Acclaim, de ontwikkelaar van Mortal Kombat, om de opties voor censuur te bespreken. Nintendo stond toen ook al bekend om een enorme hoeveelheid aan schattige videogamekaraktertjes, maar Mortal Kombat was allesbehalve schattig. Volgens Lincoln kon de kleur van het bloed in Mortal Kombat een oplossing bieden; het moest niet rood zijn, maar groen. Uiteindelijk werd er gekozen voor de grijze kleur die zweet moest voorstellen. Daarnaast kwam er fatalities te vervallen van Raiden, Sub-Zero en Johnny Cage. Ook werd ervoor gekozen om de fatality van Raiden waarbij hij zijn tegenstanders hoofd laat ontploffen te vervangen door een fatality waarbij hij zijn tegenstander verbrandt en Sub-Zero kreeg een fatality waarbij hij zijn tegenstander bevriest en breekt i.p.v. de ruggengraat van zijn tegenstander eruit rukt. Nintendo ging zelfs zo ver dat ze het verhaal van Sub-Zero veranderde; in de SNES-versie van de game is de reden dat Sub-Zero meedoet aan Mortal Kombat veranderd van “doden in opdracht” naar “verwoesten in opdracht”.

Graphics Vs. blood

In een interview gaf een projectmanager van de Mortal Kombat-game aan dat ze gebonden waren aan Nintendo waar het op bloederige zaken in de game aankwam bij de port van deze game naar de SNES. “We hebben ons best gedaan om Mortal Kombat zo origineel mogelijk te houden wat betreft de port naar een Nintendo home-console”, zo zei hij. “Toch is het zo dat de censuur van Nintendo uiteindelijk de algehele verkoopcijfers heeft beïnvloed. Als je een bloederige game wil, dan moet je de Sega Genesis-versie spelen. Als je wil dat de game er beter uitziet, dan moet je de SNES-versie hebben.”

De Sega-versie van Mortal Kombat nam de overhand, zeker toen duidelijk werd dat op de Sega Genesis je de videogame kon spelen in de originele, bloederige versie als je een cheatcode gebruikte.

Mortal Monday

In het najaar van 1993 werd Mortal Kombat eindelijk gereleast. Deze dag werd “Mortal Monday” gedoopt. In een maand tijd verkocht Acclaim meer dan een miljoen kopieën van de game. Uiteindelijk won de Sega Genesis-versie het van die van de SNES. Mortal Kombat zorgde ook voor een reeks van copycat-games, zoals Primal Rage en Way of the Warrior. De race voor de gruwelijkste moves in videogames was losgebarsten…

Video Game Ratings Act

Toen de zoon van het voormalige stafhoofd van senator Joe Lieberman hem Mortal Kombat liet zien nam deze politicus uit Connecticut (USA) het op zich om zijn eigen protest te starten tegen geweld in videogames. In 1993 werden er een aantal hoorzittingen gehouden met betrekking tot het reguleren van videogames. Deze hoorzittingen waren niet goed voor Nintendo en Sega, want senator Lieberman zorgde ervoor dat er een “Video Game Ratings Act” kwam in 1994. Dit zorgde ervoor dat Sega en Nintendo nog grotere concurrenten van elkaar werden, want ze begonnen naar elkaar te wijzen wat betreft de manier waarop zij omgingen met geweld in videogames. Sega bracht tijdens één van de zittingen de Nintendo Bazooka voor de SNES naar voren met de vraag of Nintendo met dit item een goed no-violence signaal gaf aan kinderen.

Bang voor wat er nog zou komen pakten een aantal grote softwareontwikkelaars, zoals Capcom, Konami, Bandai Namco Entertainmen en Microsoft, zich samen in de Interactive Digital Software Association (IDSA) om zo een beoordelingssysteem voor videogames te creëren. Uiteindelijk zorgden de efforts van deze groep ervoor dat er een gestandaardiseerde beoordeling voor games kwam. Dit systeem geeft aan of een game bedoeld is voor een 18+ publiek of juist ook voor jonge kids. Ook geeft dit systeem aan hoe er voor bepaalde videogames marketing gevoerd mag worden. Tegenwoordig is de IDSA bekend als de ESA ( Entertainment Software Association).

Wat vind jij?

Vind jij dat games, zoals Mortal Kombat, gewoon moeten kunnen zonder censuur? Als jij Mortal Kombat speelt maak je dan gebruik van de gecensureerde versie of wil je toch liever bloed zien? Laat het ons weten in de comments!