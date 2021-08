[Special] Gamescom van 2009 tot nu – Groter en groter

Randy neemt de op een na grootste gamebeurs van de wereld onder de loep!

Dit jaar zal alweer de 13e editie van Gamescom plaatsvinden. De eerste editie vond in 2009 plaats en sindsdien wordt de op een na grootste gamebeurs alsmaar groter én belangrijker. Maar hoe is dat allemaal ontstaan en hoe heeft Gamescom zich in de loop der jaren ontwikkeld? De hoogste tijd om de geschiedenis van Gamescom eens onder de loep te nemen!

Niet de eerste Duitse gamebeurs

Ondanks dat Gamescom inmiddels al sinds 2009 bestaat, was het niet de eerste gamebeurs in Duitsland. Al in 2002 vond namelijk de eerste editie van de Leipzig Games Convention plaats, deze wilde met name concurreren met de Britse European Computer Trade Show (ECTS). In de jaren die volgden bleek de Leipzig Games Convention uiterst succesvol én een prima en toegangkelijker alternatief voor de E3. Het was dé plek in Europa waar nieuwe games werden getoond én werden onthuld. Toch stopte de Leipzig Games Convention in 2008, mede doordat de Duitse brancheorganisatie geen ondersteuning meer besloot te geven. Dat bleek echter niet het einde van een grote gamebeurs in Duitsland zoals we inmiddels weten: in 2009 maakte de wereld namelijk voor het eerdt kennis met Gamescom. Direct ondersteund door grote partijen als Nintendo, Sony en Microsoft had Gamescom zich geen sterker begin kunnen wensen. Dat Gamescom een succes bleek, dat weten we inmiddels maar al te goed. Gamescom behoort inmiddels samen met de Amerikaanse Electronic Entertainment Expo (E3) en de Japanse Tokyo Game Show (TGS) tot de grootste evenementen in de game-industrie.

Groter en groter

Vanaf het begin van Gamescom zette de organisatie in op een hybride model, waarbij niet alleen ontwikkelaars en uitgevers aanwezig zijn maar ook de consument naar de beurs kan. Naast een beurs waar uitgevers en ontwikkelaars hun nieuwste games tonen vormt Gamescom daardoor ook een populair event voor gamers om heen te gaan. Speciaal voor consumenten wordt er jaarlijks een groot aantal hallen van de Koelnmesse ingericht om de nieuwste games te spelen, met succes. De eerste editie trok 245.000 belangstellenden terwijl er in 2019 maar liefst 373.000 mensen aanwezig waren. De bezoekersaantallen stegen tot en met 2019 ieder jaar. Het groot aantal bezoekers zorgt regelmatig voor flinke wachttijden bij spellen, maar je moet er natuurlijk ook wél wat voor over hebben.

In 2011 waren er zelfs zoveel bezoekers dat dit voor gevaarlijke situaties zorgde. De deuren werden die zaterdag gesloten. “Veiligheid is onze prioriteit”, twitterde de organisatie. In het nieuws was te lezen dat ambulances veelvuldig moesten komen om de door drukte en warmte onwel geworden bezoekers af te voeren; er waren simpelweg té veel bezoekers. De organisatie reageerde echter snel en juist door vanaf toen het ticketbeleid aan te scherpen. Een bijzonder goede organisatie lijkt dan ook één van de succesfactoren van Gamescom. In 2020 kon er wegens de coronapandemie geen publiek aanwezig zijn en dat vormde een flinke uitdaging voor de organisatie. Er werd net als dit jaar gekozen voor een digitale versie van Gamescom. Ook hier liet de organisatie achter Gamescom zien dat ze snel kunnen schakelen tijdens onvoorziene gebeurtenissen.

Een podium voor onthullingen

Wie denkt dat met name op de E3 onthullingen worden gedaan en dat Gamescom vooral voor het spelen is, die heeft het mis. Zeker de laatste jaren kozen ontwikkelaars steeds vaker ervoor om Gamescom te gebruiken voor het doen van aankondigingen. Wist je bijvoorbeeld dat we in 2019 tijdens de Opening Night Live show werden verrast door een trailer van Little Nightmares 2 met details? Dat jaar kreeg ook The Witcher 3 voor de Switch een releasedatum én kwamen we te weten dat Ori and The Blind Forest naar de Nintendo Switch kwam. In 2018 werd onthuld dat Saints Row 3 naar de Switch zou komen én kregen verschillende grote games een releasedatum. Gamescom zou de komende jaren bovendien zomaar eens nog groter kunnen worden. Tim Endres, project director bij Gamescom in Keulen, stelde vorig jaar dat de beurs genoeg ruimte heeft om groter te worden.

Tijdens Gamescom draait het echter niet alleen om de nieuwste games. Ook indie-titels hebben op Gamescom een bijzonder plekje. Een ander onderdeel van Gamescom is de show “Retro Gaming”. Op de gezamenlijke stand tonen enkele tientallen verzamelaars, clubs, hobbyisten, ontwikkelaars en kunstenaars de geschiedenis en cultuur van computerspellen. De combinatie van de nieuwste games maar ook de nodige aandacht voor retro-gaming én indie-titels blijkt een gouden formule te zijn!

Uiteraard zal Daily Nintendo ook dit jaar alles rondom Gamescom weer voor jullie gaan coveren. Hou onze website dan ook zeker in de gaten vanaf 24 augustus, dan barst de 2021-versie namelijk los! Verwacht interessante hand-on’s maar ongetwijfeld ook veel interessant nieuws!