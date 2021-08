[Review] Button City – Een klein maar fijn spelletje

Kruip in de huid van Fennel en ontdek deze schattige wereld.

Button City nodigt je uit naar een wereld boordevol felle kleuren en schattige diertjes. Vergelijkbaar met spellen zoals Animal Crossing, zul je in dit spel niet veel actie tegen het lijf lopen. In plaats daarvan leid je avontuur je door de kleurrijke wereld van Button City. Hierin moet je een reeks super schattige diertjes helpen door middel van minigames. Zo moet je voor de ene missie samen met iemand een racespel spelen in een arcade en voor de ander een broodje halen in de supermarkt. De arcade is echter wel de kern van het spel, aangezien de hoofdrolspelers hier een speciale band mee hebben. Alle diertjes van de stad komen hier om samen aan hun gaming-skills te werken, waarbij het ene spel serieuzer wordt gespeeld dan de andere.

Het meest belangrijke spel van de arcade is dan toch wel Gobobots. In deze minigame nemen teams van vier gobobots het tegen elkaar op. Zo moet je binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk fruit in de blender in het midden op het speelveld gooien. Dit gaat echter niet zo makkelijk, aangezien de robots van beide teams allemaal verschillende aanvallen kunnen gebruiken die het vijandige team in de weg kunnen zitten. De twee meest competitieve groepen, de Fluff Squad en de Tuff Fluffs, spelen niet alleen maar voor de lol. Het beste team op het einde van de periode krijgt namelijk een gouden Gobobot, die legendarische attributen bevat. Dit verhaal is een van de vele miniverhaaltjes die je in Button City gaat tegenkomen.

De legendarische Fluff Squad

Gelukkig ben je niet alleen in deze grote kleurrijke stad, je bent namelijk deel van de Fluff Squad. Deze bestaat uit een schattige panda, een sassy konijn en een gekke kat. Zelf speel je als een onzeker vosje genaamd Fennel, die moeite heeft met vrienden maken. Gelukkig maakt hij al snel kennis met de Fluff Squad en breidt vanuit daar zijn vriendencirkel steeds meer uit. Het fijne aan dit spel is hoe de omgeving zowel heel kinderlijk als heel volwassen kan zijn. Grafisch oogt het spel heel kinderlijk, terwijl sommige missies juist heel volwassen zijn. Zo heeft een lid van de Fluff Squad een opa die dement is waarvoor ze moet zorgen, terwijl een ander lid in een rolstoel zit en manieren moet vinden om daarmee om te gaan. Deze diepgang zorgt voor een hele reeks aan hele interessante karakters. Er zitten helaas soms wel wat typische ”fetch-quests” bij, maar er zijn ook genoeg interessante missies om het spel leuk te houden. Het spel is daarnaast ook vooral gefocust op het verhaal en zijn de minigames die je ernaast speelt ook vooral een extraatje.

Iets wat je in dit spel ook zult tegenkomen is de kracht van vriendschap. Op een bepaald punt in het verhaal komt de geliefde arcade van de stad in gevaar. Een zwaarlijvige kat wilt er een faciliteit van maken die meer geld voor hem opbrengt. Natuurlijk laten de dieren in het dorp dat niet zomaar gebeuren, waarbij ook weer de banden die je opbouwt door het avontuur heen naar voren komen. De legendarische Fluff Squad krijgt alles klaar!

Heel relaxend

Dit spel is perfect voor mensen die soms de intense spellen een beetje zat zijn. Button City is namelijk alles behalve intens en verwelkomt iedere speler met een ontspannen ervaring. De minigames zijn niet te moeilijk, grafisch oogt het spel ook heel rustig en het is altijd redelijk duidelijk welke stappen je moet zetten in een missie. Ik ben zelf een fan van jrpg’s en had er tot nu toe een paar achter elkaar gespeeld. Dit hakt er na een tijdje wel in, waarbij een spel zoals dit heel fijn is. Leuk verhaal, leuke personages, niet te moeilijke minigames en simplistische graphics.

Het is soms wel iets té simplistisch, aangezien het hoofdspel in zijn totaliteit maar vier uurtjes duurt. Als je de zij-missies nog wilt doen ben je nog zo een vier uurtjes zoet. Naast dit heb je echter niet heel veel paden die je kunt bewandelen. Je hebt het hoofdverhaal, de zij-missies, de minigames en daar stopt het eigenlijk al. De minigames zijn wel leuk, maar deze zijn vaak niet bizar veel uitgewerkt. Zo heb je een simpele race-minigame, een dans-minigame en een Gobobot-minigame. Hiervan is de enige die enigszins uitgewerkt is de Gobobot-minigame. Dit mag de pret echter niet drukken, aangezien het verhaal en de super leuke karakters het voor mij een erg aangename beleving maakte.

Conclusie

Button City is een spel waarbij je met niet te veel verwachtingen moet beginnen met spelen. Mijn grootste tip voor mensen die dit willen spelen is om er blind in te gaan. Laat je verrassen door de gebeurtenissen en de karakters en ik weet bijna zeker dat je dit een heel leuk spel gaat vinden. Vooral als je een fan bent van Animal Crossing zou ik dit spel aanraden.

+ Mooie simplistische en kleurrijke graphics

+ Goed uitgewerkte karakters

+ Interessant en leuk samenhangend verhaal

+ Enorm relaxend om te spelen

– Iets te weinig minigames

– Iets te lineair

DN-Score: 7