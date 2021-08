[Review] ISLANDERS Console Edition – Minimalistisch, rustgevend, maar soms frustrerend

Gebouwen als een puzzel neerzetten, zonder uitgebreide opties. Is dit het perfecte spel voor iedereen die makkelijk steden wil opbouwen?

ISLANDERS is al sinds 2019 voor de PC te krijgen. Afgelopen week tijdens de Indie World Showcase werd deze game voor de Switch aangekondigd en na afloop was deze al gelijk te downloaden. Overal wordt geadverteerd met een minimalistische strategiegame, maar pakt deze combinatie goed uit?

Een eigen huis, een plek onder de zon

Als het spel begint, krijg je een automatisch gegenereerd eiland voorgeschoteld en je krijgt de keuze uit twee pakketten met gebouwen. Je krijgt geen uitleg, niks. Het is aan jou om het zelf uit te zoeken. Ondanks dat dit misschien lastig klinkt, valt het reuze mee. Zodra je jouw pakket met gebouwen gekozen hebt, kun je beginnen met gebouwen plaatsen. Er zijn verschillende pakketten, waarvan bijvoorbeeld het boerenpakket met een molen en velden of een huizenpakket met huizen en luxueuze villa’s. Het doel van het spel is om een zo hoog mogelijke highscore neer te zetten. Elk gebouw dat je neerzet heeft een bepaalt aantal basispunten. Deze punten kun je omhoog krikken door bepaalde combinaties te maken zoals door een molen bij een veld te plaatsen. Echter kun je ook minpunten krijgen door bijvoorbeeld twee molens bij elkaar in de buurt te plaatsen. Ook moet je erop letten dat je bepaalde onderdelen niet op elke grondsoort kunt plaatsen.

Verder heb je alle vrijheid waar je de onderdelen plaatst. Er is geen raster, waardoor je alles zo dicht of zo ver mogelijk van elkaar af kunt zetten. Je kunt hierbij natuurlijk heel creatief alles op elkaar zetten om zoveel mogelijk combinaties te halen. Deze vrijheid kan echter ook in je nadeel werken: zet je een onderdeel net een tikje te ver naar links? Dan kan je net geen onderdeel meer kwijt waardoor je misschien wel minder punten voor het plaatsen van dat onderdeel behaalt. Zijn alle gebouwen uit je bouwpakket op? Dan kun je als je genoeg punten behaald hebt een nieuw bouwpakket kiezen of door naar het volgende eiland. Heb je niet genoeg punten? Dan is het game-over en kan je weer opnieuw beginnen.

Vooral rustgevend

Elk “potje” duurt maximaal ongeveer 30 minuten; dan heb je de high-score wel bereikt. Hierdoor is dit spel eigenlijk ideaal voor de Switch; je pakt je Switch op, speelt een sessie en kunt hem daarna zo weer neerleggen. Naast dat het puzzelen misschien soms frustrerend kan zijn doordat je jouw onderdeel ergens wil neerzetten waar het niet kan, geeft dit spel voornamelijk rust. Je kunt de gebouwen plaatsen waar je wil en op jouw eigen tempo. Dit spel laat dan ook perfect zien dat je niet de grootste steden en hele verkeerssystemen hoeft te bouwen om je eigen eilanden op te bouwen. Het is vooral minimalistisch en dat is iets waar het perfect in is. Naast de gameplay, zorgen ook de muziek en de uitstraling van het spel voor een ontspannende sfeer. De muziek is niets anders dan een rustig achtergronddeuntje en grafisch oogt het misschien simpel, maar het speelt wel soepel en ziet er schitterend uit.

Conclusie

ISLANDERS: Console Edition is voor iedereen die houdt van high-scores verbreken en voor iedereen die ontspannen een eigen stad willen creëren. Het spel is minimalistisch en rustgevend, maar kan tegelijkertijd soms ook frustrerend zijn als je jouw onderdeel niet kunt plaatsen waar je wil. Verder pak je het spel heel makkelijk op voor een korte speelsessie. Voor €4,99 is ISLANDERS: Console Edition aan iedereen aan te raden.

+ Werkt heerlijk rustgevend

+ Ideaal voor korte speelsessies

+ Voor nog geen vijf euro is het een koopje

+ Je kunt gemakkelijk je eigen stad opbouwen zonder uitgebreide opties

– Uiteindelijk moet high-scores verbreken wel je ding zijn

– Kan soms frustrerend zijn

DN-Score: 8,5