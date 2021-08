Ontdek de Hisui regio in Pokémon Legends Arceus

Ontdek Sinnoh toen het nog een totaal andere naam had en andere Pokémon bevatte.

In Pokémon Legends: Arceus zul je de Hisui-regio moeten verkennen en de allereerste Pokédex moeten maken. In een tijd waar het nog niet normaal was om bevriend te zijn met Pokémon is het aan jou om het Galaxy Expedition Team te helpen.

Als onderzoeker krijg je regelmatig taken van het bureau om onderzoek te doen naar een bepaald gebied of Pokémon. Je vertrekt altijd vanuit Jubilife Village en op locatie zul je eerst aankomen bij een basiskamp voor je aan je taken kunt voldoen. Hier kun je niet alleen nieuwe items maken, maar ook uitrusten en je Pokémon laten helen. Des te meer taken je volbrengt des te hoger je rank in de organisatie en des te meer je kunt ontdekken. Zo zullen er ook speciale Pokémon op je pad komen zoals een evolutie van Stantler, Wyrdeer, of Hisuian vormen van bekenden als Braviary en Growlithe.

Vroege kopers kunnen tot 22 mei een speciale outfit krijgen via Mystery Gift. Deze outfit haalt inspiratie van de Hisuian Growlithe.