[Review] art of rally – belachelijk slechte port

Een barslechte Switch-port van een op zich prima spel.

art of rally is het nieuwste project van Funselektor, dezelfde ontwikkelaar als Absolute Drift. De game is al een tijd beschikbaar op de pc en maakt nu de oversteek naar de Nintendo Switch. Alleen was dat het wel waard? Wie vorig jaar mijn Cloudpunk review heeft gelezen, weet wat voor visuele downgrade dat was, terwijl in de eShop en trailers geadverteerd wordt met super gave graphics. En wanneer je denkt dat zoiets eenmalig gebeurt, heb je het mooi mis!

Lekker racen

In art of rally zul je allerlei rally’s kunnen rijden. Een rally is een snelheidsrace op afgesloten openbare wegen. Zo hard mogelijk zodat het mooie, stoere beelden oplevert. In het spel gebruik je hiervoor stijlvolle auto’s uit de jaren ’60. Deze kun je nog een paar likjes verf geven; je kunt kiezen uit zes verschillende liveries. Daarnaast is er ook nog een time attack modus waar je ook zo snel mogelijk een rondje moet neerzetten, maar in je eentje tegen een online klassenbord. Daarnaast bevat het spel ook nog dagelijkse en wekelijkse online challenges; je kan elke dag dus wel wat anders doen. Je hebt ook nog de free roam modus waar je vrij kan rondrijden in de verschillende levels. Alle levels hebben hun eigen thema gebaseerd op echte locaties. Zo kan je bijvoorbeeld rijden door een bos, langs een meertje, op bergen of op safari! De locaties zijn stuk voor stuk leuk, maar in de Switch-port zijn ze niet indrukwekkend.

Een kale safari

Tekortkomingen

Als je het spel opstart en het eerste level kiest, dan zie je gelijk dat het spel een hele erge downgrade heeft ondergaan. Veel bomen ontbreken en de bomen die er staan zijn erg lelijk. Pas als je heel dichtbij bent, wordt de boom een stukje mooier. Het maakt trouwens niet uit of je het docked of in handheld speelt; grafisch maakt het niet zo veel verschil. Enkel dat het op de televisie net een tikkeltje scherper is, maar de bomen, die kun je wel vergeten. Het vele gras dat wel te zien is op de computer ontbreekt ook op de Nintendo Switch. Het is een te groot verschil en zeker wanneer in de eShop wordt geadverteerd met veel betere graphics.

Switch vs. PC

Dan hebben we het nog niet gehad over de framerate en framedips. Het spel draait op 30 beeldjes per seconde, alhoewel dat probeert de game, want het lukt niet altijd. Vaak genoeg dipt de framerate van de game en dat is zo zonde omdat de game al een stuk minder eruit ziet.

Zo wordt er geadverteerd, maar vergeet het maar.

Conclusie

Ik wou dat ik veel positieve ervaringen kon delen met art of rally. Helaas is dat op de Switch niet gelukt. Het idee van het spel is prima en de content die het spel biedt is voldoende. Echter is de Switch-versie gewoon niet goed en kamt het met allerlei problemen. Valse advertentie, een te grote downgrade en geen stabiele framerate. Mocht je interesse hebben in art of rally, speel het dan op een computer als je die ter beschikking hebt. Of wacht op een update, want zoals de game nu is, gooi je €20,99 weg.

+ Het idee is aardig

– Valse advertentie

– Veel te grote downgrade

– Geen stabiele framerate

– En dat alles voor 21 euro…

DN-Score: 3,0