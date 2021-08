Nexomon in september naar de Switch

Het origineel en tevens prequel van Extinction komt eraan!

Nexomon! Voor een deel al bekend dankzij Nexomon: Extinction die vorig jaar op de Switch verscheen. Nu is er van PQube en Vewo Interactive het nieuws gekomen dat ook de originele Nexomon op de Switch zal worden uitgebracht! De releasedatum is 17 september op dit moment, hieronder een omschrijving en nieuwe trailer om je alvast zoet te houden tot de game uit is.

Omschrijving:

‘Originaliter uitgebracht op mobiel met meer dan 1 miljoen downloads is Nexomon een terugkeer naar de nostalgische monster-vang avonturen. Nexomon is ook verhaaltechnisch de prequel voor Nexomon: Extinction.



In Nexomon ga je op een epische reis om het ultieme team te bouwen om andere Tamers en Nexomon te verslaan. Vang, evolueer en verzamel meer dan 300 unieke wezens in je avontuur om de NexoLord te verslaan.



– Wordt een held. Kies uit zeven unieke starter Nexomon om je reis mee te beginnen. Train ze terwijl je een uitgestrekte wereld ontdekt.

– Klassiek vechtsysteem. Neem deel aan diepe en uitdagende 2D gevechten in het turn-based vechtsysteem. Vecht tegen wilde Nexomon, andere Tamers en legendarische kampioenen. Je zult alle negen elementale types onder de knie moeten krijgen om een voordeel te krijgen in gevecht.

– Bouw je team. Je komt wilde Nexomon tegen die je kunt bevechten en vangen om ze aan je Nexopedia toe te voegen. Bouw het team van je dromen met de keuze uit meer dan 300 Nexomon met honderden unieke aanvallen.

– Ontdek de NexoWorld. Van dichte bossen tot gevaarlijke vulkanen en prachtige sneeuwlandschappen. Je reis met je Nexomon neemt je langs meer dan 10 levendige regio’s om te ontdekken in de uitgestrekte wereld.‘

Nieuwe trailer? Nieuwe trailer!

Zoals eerder aangegeven komt Nexomon 17 september naar de Switch. In afwachting kun je misschien Nexomon: Extinction al een kans geven. Die is namelijk in de aanbieding in de eShop t/m 26 augustus. Nu tijdelijk voor €13,39 in plaats van €19,99.

Wie gaat dit spel halen? Of wie heeft er al wat te delen over Nexomon? Is het een aanrader of is het beter om even af te wachten? Laat het hieronder weten!

bron vrije vertaling omschrijving: pqube.co.uk