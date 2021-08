Dead by Daylight verwijderd binnenkort Stranger Things DLC

Halen voordat het te laat is?

Dat lees je goed, Stranger Things content is binnenkort niet meer te verkrijgen voor Dead by Daylight. Behaviour Interactive heeft een post geplaatst op hun site en twitter account. Alles van de Netflix serie zal binnenkort niet meer verkrijgbaar zijn. 17 november valt het doek.

Natuurlijk, zoals vaker het geval is als er content ”wegvalt”, blijft de DLC met Nancy, Steve en de Demogorgon nog wel te gebruiken voor mensen die de DLC halen vóór 17 november. Dat betekent dat dit je laatste kans is om de DLC en cosmetics voor Stranger Things te halen. Gelukkig is er een grote sale aan het nieuws gekoppeld! Vanaf 18 augustus is alles te verkrijgen met 50% korting. Dus twijfel je nog of je de Demogorgon het wel waard vindt om te halen, of was die Steve outfit eerst te duur, dan is dit je (laatste) kans.

Nancy, Steve, and The Demogorgon are leaving the Dead by Daylight store in November, but we're not ready to say goodbye just yet.



De Stranger Things samenwerking kwam in 2019 uit en gaf twee nieuwe survivors in de vorm van Nancy Wheeler en Steve Harrington. Later kon Jonathan Byers ook worden verkregen als cosmetic optie voor Steve (als overlay). De nieuwe killer was de welbekende Demogorgon en een nieuwe map: Hawkins National Laboratory Underground Complex. Bevestigd vanaf Behaviour Interactive is dat voor degenen die de DLC en cosmetica hebben dat deze gewoon beschikbaar blijft. De Hawkins Laboratory map zal helaas wel voorgoed verdwijnen uit de rotatie.

Er is nog geen officiële reden gegeven waarom deze populaire crossover vervalt. Mogelijk dat een dure licentie een factor is.

Het is spijtig om te zien dat een deel van een spel niet meer toegankelijk zal zijn, maar wat vinden jullie? Is dit een blessing in disguise om eindelijk met korting de DLC nog even binnen te halen? Laat het hieronder weten.