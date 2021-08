Probeer Minecraft Dungeons binnenkort gratis uit op de Nintendo Switch

Probeer 'm vanaf 18 augustus tijdelijk helemaal voor niks uit!

Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat Minecraft Dungeons op de Nintendo Switch is uitgekomen. In onze review was Jerry destijds al erg enthousiast over de game en noemde het een uiterst vermakelijk spel. Voor wie toch nog twijfelt om de game te kopen is er goed nieuws. Minecraft Dungeons kun je binnenkort gratis uitproberen op de Nintendo Switch als ‘game op proef’. Je kunt het spel dan gratis downloaden en voor een bepaalde periode gratis spelen. Deze game op proef is nu al beschikbaar om te downloaden voor Nintendo Switch Online-leden, maar kan alleen worden gespeeld van 18-008-2021 tot 24-08-2021.

Ben jij benieuwd of Minecraft Dungeons het succes van Minecraft weet te evenaren én of het ook iets voor jou is? Dan is dit je kans om de game uit te proberen. Ga jij met deze free trial aan de slag? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.

#NintendoSwitchOnline-leden kunnen #Minecraft Dungeons gratis spelen als Game op Proef!



Download de game nu en trotseer de dungeons alleen of met vrienden wanneer de Game op Proef op 18 augustus van start gaat: https://t.co/p0Fx4lMyXo pic.twitter.com/rai5yvGmpH — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 16, 2021