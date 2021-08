Ontdek Road 96 met half uur aan gameplaybeelden

Klaar voor een onvergetelijke roadtrip?

Road 96 werd in april dit jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch en inmiddels is de release van de game ook een feit. Vanaf vandaag is de game beschikbaar op Nintendo’s hybride console en in onderstaande video kun je zo’n 30 minuten aan gameplaybeelden bekijken voordat je zelf op roadtrip gaat.

Road 96 speelt zich af in de zomer van 1996. Je gaat op een roadtrip, maar er is niet 1 weg om te verkennen. Het zijn er namelijk ontzettend veel. Elke kilometer krijg je een keuze voor je gelegd, en die keuzes bepalen op welke weg jij verder gaat. Op elke weg zijn andere mensen te ontmoeten en andere dingen te doen, er zijn dus enorm veel dingen om te ontdekken. Pak je de bus of toch de auto? Wat zeg je tegen een bepaald persoon? Deze keuzes leiden allemaal naar een andere weg, dus ontdek ze allemaal.

Road 96 is nu verkrijgbaar in de eShop voor net geen 20 euro. Ook is er een gratis demo beschikbaar van de game. Ga jij binnenkort op roadtrip?