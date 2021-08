Aftellen naar No More Heroes 3-release met nieuwe trailer

Klaar voor de release? Het aftellen kan beginnen met countdow trailer 1.

Met de release van No More Heroes 3 in zich kregen we de afgelopen weken bijna dagelijks nieuwe beelden voorgeschoteld. Soms nieuwe gameplaybeelden maar vooral heel veel trailers. Of het derde deel in de serie een groot succes gaat worden moet de tijd ons leren, aan alle aandacht die de game krijgt zal het in elk geval niet liggen. In een nieuwe serie trailers telt Marvelous nu af naar de release: countdown trailer nummer 1 is een feit.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie. No More Heroes 3 komt op 27 augustus naar de Nintendo Switch.