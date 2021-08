Cardaclysm: Shards of the Four gameplay beelden

Procedurally generated card game met RPG elementen? Kan dat?

Cardaclysm: Shards of Four is nu sinds enkele dagen te verkrijgen op de Nintendo Switch. Mogelijk onder de radar gevlogen voor velen van jullie, maar er is nieuws. Dankzij Handheld Players hebben we nu een mooi blok aan gameplay om te laten zien.

In deze card game is alles procedurally gegenereerd. Daarnaast bevat het spel ook enkele RPG elementen en lijkt het een mooie mix van al deze onderdelen te zijn.

Niet meegekregen? Dan naast gameplay hieronder ook een trailer om mogelijk je interesse te wekken.

Cardaclysm: Shards of the Four is te verkrijgen in de Switch eShop voor €14,99. Ga jij dit spel halen? Of heb je het spel al? Deel je ervaring hieronder!