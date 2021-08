[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 33

Ben jij benieuwd welke games volgende week uitkomen? Lees dan mee!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Road 96

Verschijnt op: 16 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,96

Road 96 is een verhalende avonturengame die zich afspeelt in de zomer van 1996. Jij bent op weg naar de grens, met als plan het regime waarin je in leeft te ontsnappen. De keuzes die je onderweg maakt besluiten hoe het verhaal verdergaat, waarin je vreemde mensen ontmoet en in vreemde situaties terechtkomt. Weet jij de grens heelhuids te bereiken? Gemaakt door de ontwikkelaars van Valiant Hearts en geïnspireerd door Tarantino, The Coen Brothers, and Bong Joon-ho, worden dit verhalen om niet snel te vergeten!

Monster Train First Class

Verschijnt op: 17 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Monster Train First Class is een roguelike deckbuilding game a la Slay the Spire. De hel is bevroren, en de machten van de hemel hebben de hel overgenomen. Jij bent de enige die de hel terug kan veroveren, en de laatste brandstapel kunt beschermen waarmee je de vuren weer kan aanwakkeren. Makkelijk zal het alleen niet zijn. Kies je routes zorgvuldig, aangezien elke locatie andere kaarten, power ups en evenementen geeft. Upgrade je kampioen en bouw langzaam maar zeker een deck waar geen engel tegenop kan. Met meer dan 300 kaarten zijn de mogelijkheden daarmee eindeloos! De Switch versie bevat naast de basis game ook “The Last Divinity” DLC.

Where’s Samantha?

Verschijnt op: 19 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €8,49

In Where’s Samantha kruip je in de huid van George en zal je hem helpen in de zoektocht naar zijn verloren liefde Samantha. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want jullie zijn beide kleine lapjes stof! Tijdens je reis zul je dan ook te maken krijgen met dagelijkse voorwerpen, die voor een lapje stof natuurlijk anders werken als voor mensen. Zo zijn kammen bijvoorbeeld levensgevaarlijk! De game bevat 45 levels die George flink op de proef stellen.