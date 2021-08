Kleding beelden voor No More Heroes 3

Hoe ver kan hype gaan?

In de aanloop voor No More Heroes 3 hebben we onderhand al trailers, gameplay en bijzondere collectibles laten zien. Of je het nieuws nu al moe bent of alleen maar meer gehyped wordt, er is meer. Namelijk, kleding!

In een tweet laat Marvelous wat customization opties zien voor Travis en pakt ook meteen lekker de omgevingen mee.

No More Heroes 3 verschijnt op 27 augustus. Is deze customization iets voor jullie? Of toch meer fan van de traditionele look van onze held?