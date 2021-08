Bayonetta-achtige Ultra Age komt naar de Switch

Kun je inmiddels niet meer wachten op Bayonetta 3? Dit kan zomaar een heerlijk tussendoortje worden!

Bayonetta 3 is inmiddels alweer een tijd terug aangekondigd en nog altijd weten we niet wanneer we het spel mogen verwelkomen. Ultra Age zou echter zomaar eens het wachten kunnen gaan verzachten voor Nintendo Switch-bezitters, want een versie voor Nintendo’s hyrbide console is inmiddels aangekondigd. Eerder verscheen het spel al op de Playstation 4.

In Ultra Age speel je als de jonge held Age met een missie: de mensheid van uitsterven zien te redden. Het spel is een hack-and-slash-game welke qua gameplay eigenlijk nog het meeste in de buurt komt van Bayonetta en Devil May Cry. En eerlijk is eerlijk, dat klinkt als een heerlijke combinatie. Met sterke zwaarden en een ‘Wire Skill’ om vijanden naar je toe te trekken of jezelf te lanceren belooft het alvast heerlijke no-nonsense actie te worden.

Klinkt dat eigenlijk best wel tof? Check vooral onderstaande trailer eens. Ultra Age moet ergens dit jaar verschijnen.