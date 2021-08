Na Life is Strange: Remastered Collection is nu ook Life is Strange: True Colors uitgesteld voor de Switch

Wel moet de game dit jaar nog op de Switch verschijnen.

Gisteren berichtten wij jullie al dat de Life is Strange: Remastered Collection is uitgesteld. Deze collectie, bestaande uit remasters van Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm, zou eigenlijk eind dit jaar uitkomen. Echter kondigde Square Enix gister aan dat deze collectie uitgesteld zal worden naar begin volgend jaar om de druk op de ontwikkelaars te verminderen.

Wel werd gemeld dat Life is Strange: True Colors nog steeds op 10 september zal uitkomen. Dit is nog steeds het geval voor alle platformen, behalve de Nintendo Switch. Square Enix heeft vandaag namelijk naar buiten gebracht dat deze game later dit jaar zal uitkomen. Een reden hiervoor is niet gegeven, wel kunnen we komende weken een definitieve releasedate verwachten voor de Switch-versie van Life is Strange: True Colors.

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.



We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year.



Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks! — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 12, 2021