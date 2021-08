Square Enix wil weten wat jij wil in de toekomst voor de Dragon Quest reeks

Geef je mening om de toekomst vorm te geven!

Zoals je misschien nog niet was ontgaan is het de 35e verjaardag van de Dragon Quest reeks. Highlight tot dusver is voor velen de aankondiging van Dragon Quest XII. Dit nieuwe deel in de serie zal wat meer op volwassenen zijn gericht maar Square Enix is toch benieuwd wat de fans er eigenlijk van vinden.

Er is nu namelijk een enquête gemaakt om in te vullen. Deze survey is bedoeld om met behulp van fans de toekomst van de serie vorm te geven. De enquête telt 30 vragen en kost je misschien 10 minuten om in te vullen.

Natuurlijk zijn een deel van de vragen standaard. Leeftijd, welke consoles je bezit en hoe je bijvoorbeeld de serie hebt ontdekt. De makers willen ook weten wat je favoriete titels in de reeks zijn, en op een schaal van 1 tot 10 hoe groot fan je bent.

De beste en meest interessante vraag is richting het einde. In plaats van multiple choice is dit een open vraag. Wat wil jij graag zien in de toekomst. Een unieke mogelijkheid om je mening te geven dus waar wacht je op.

Vul hier de Square Enix Dragon Quest enquête in.

Naast dat Square Enix benieuwd is, zijn wij ook wel benieuwd. Wat willen we eigenlijk voor de serie? Meer games naar de Switch? Meer spin-offs of juist niet? Laat het hieronder weten.