Ontdek vanaf september een vervallen continent in Eastward

Eastward werd in 2018 aangekondigd en een jaar later kregen we te horen dat deze game in 2020 zou uitkomen. Toen 2020 was verstreken was er echter nog niks bekend, totdat vorige maand bekend werd dat de game nog dit jaar zal verschijnen. Zojuist is dan ook eindelijk de releasedate van deze game bekendgemaakt. De game zal namelijk op 16 september 2021 uitkomen voor de Nintendo Switch.

Het verhaal van Eastward gaat over een maatschappij die aan het instorten is. De populatie bereikt een dieptepunt en de wereld is langzaam aan het vergaan. John, een hardwerkende mijnmedewerker ontdekt op een dag een jong meisje genaamd Sam. Zij zit verstopt diep onder de grond in een geheim onderkomen. Wanneer hij haar bevrijd vluchten ze samen de stad uit, om samen niet alleen meer over haar achtergrond te ontdekken, maar ook waarom de wereld aan het vergaan is.

Journey through a society on the brink of collapse and adventure into the unknown when Eastward from @pixpilgames and @ChucklefishLTD launches for #NintendoSwitch on Sept. 16! #IndieWorld



Pre-order later today: https://t.co/YwUM9QpTNO pic.twitter.com/1HDQ8fYRTn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021