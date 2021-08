Necrobarista: Final Pour krijgt surpriserelease vandaag

Niet zomaar een kopje koffie!

Route 59 heeft bekendgemaakt dat hun spel Necrobarista vanaf vandaag op de Nintendo Switch te spelen is. Deze “Final Pour”-release komt met wat extraatjes: nieuw stukje verhaal, verbeterde visuals en een studio modus. In het spel verken je een koffiezaak die de beste of slechtste, het is afhankelijk van wie je het vraagt, koffie serveert. Het café The Terminal is een ijkpunt tussen aarde en het hiernamaals. In het spel volg je het verhaal van spiritualist Maddy samen met nog een paar andere spirituele personages. Kevin Penkin verzorgt de soundtrack en is bekend van populaire anime shows zoals Made in Abyss, Tower of God en The Rising of the Shield Hero. Bekijk hieronder de trailer.