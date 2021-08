Life is Strange: Remastered Collection uitgesteld naar volgend jaar

Wel komt Life is Strange: True Colors nog steeds op 10 september uit.

De Life is Strange-serie is sinds 2015 op diverse platformen te spelen, alleen is nooit naar consoles van Nintendo gekomen. Daar zou dit jaar verandering in komen; in juni kondigde Square Enix aan de Life is Strange franchise naar de Nintendo Switch te brengen. Op 10 september komt Life is Strange: True Colors naar de Switch, dit is het nieuwste deel in deze serie. Daarnaast zou de Life is Strange: Remastered Collection later dit jaar ook nog verschijnen voor onder andere Nintendo’s hybride console, alleen dit gaat helaas niet door.

Allereerst heeft Square Enix naar buiten gebracht dat de Life is Strange: Wavelengths DLC voor Life is Strange: True Colors op 30 september wordt uitgebracht. Dit is een bonus episode waarin Steph Gingrich de protagonist speelt en is inbegrepen bij de deluxe- en ultimate editie. Echter wil Square Enix de druk op haar ontwikkelaars, door onder andere de wereldwijde pandemie, niet te hoog laten worden, dus hebben ze besloten om Life is Strange: Remastered Collection op een later moment uit te brengen. Deze collectie zal dus niet meer eind dit jaar uitkomen, maar komt nu begin volgend jaar uit voor pc, PlayStation, Xbox, Stadia en de Nintendo Switch.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021