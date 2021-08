Krijg een gratis Hopping Mappy-thema voor PAC-MAN 99

Verander jouw PAC-MAN 99-spel met dit thema in een echt kat en muis-spel.

PAC-MAN 99 is net 4 maanden uit en is een unieke twist op PAC-MAN. Voor deze game is PAC-MAN namelijk veranderd in een heuse Battle Royale game waarbij je het opneemt tegen 98 andere spelers. Telkens als jij een spookje opeet, komt deze als jammer PAC-MAN terug in het level van iemand anders. Hierdoor kun jij anderen dwarsbomen, maar anderen kunnen jou ook aardig irriteren. Diegene die als laatste overblijft die wint.

Afgelopen week werd al bekend dat PAC-MAN 99 de 4 miljoen downloads heeft aangetikt. Ook werd toen al het nieuwe thema gebaseerd op Namco’s 1986 arcadespel Hopping Mappy getoond. Wat echter nog niet bekendgemaakt was, is dat dit thema nu gratis de downloaden is voor alle Nintendo Switch Online-leden. Je kunt dit thema via de eShop of via deze link verkrijgen. Door dit thema te downloaden, verandert jouw PAC-MAN 99-spel dus in een echt kat en muis-spel.