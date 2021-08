Inked: A Tale of Love – Eind deze maand op de Switch

Prachtige ballpoint art. Maar het is ook een mobile game. Gaat dat goed komen?

Eind deze maand? Om precies te zijn, op 27 augustus komt deze ballpoint-getekende puzzle game naar de eShop. Het spel is al te verkrijgen voor mobiel in de Apple App Store en de Google Play Store. Dat dit spel al mobiel te verkrijgen is kan wat zorgen opwekken bij sommigen. Is een mobiele “port” het wel waard om te halen? Kijkend naar de vormgeving van het spel, en dat puzzels voorop staan lijkt dit een waardige toevoeging te worden. Hieronder een omschrijving en trailer van het spel. De trailer vooral laat zien dat op een groter scherm dit spel goed tot zijn recht kan komen.

Omschrijving:

Inked: A Tale of Love (ook wel bekend als Inked) is een verhaal van hoop en liefde. Het hartverwarmende verhaal wordt begeleid door een originele soundtrack die de romantiek ondersteunt. Alles valt uiteen als een ingrijpende verandering het verhaal omgooit. De Nameless Hero moet nu op een queeste in een landschap gevuld met puzzels om zijn verloren liefde terug te vinden. Elke puzzel brengt hem dichter bij haar en onthult het avontuur tussen de Artist en de Nameless Hero. Samen gaan ze op dit avontuur dat beiden voor altijd zal veranderen.

Belangrijkste eigenschappen:

– Teken je eigen avontuur in de adembenemde ballpoint getekende wereld. Ontdek 10 hand-getekende, verschillende papieren werelden.

– Ontravel een hartverwarmend verhaal om je ziel tot rust te brengen. Inked: A Tale of Love is een verhaal-gedreven puzzle game in een tijd waar we allemaal wat comfort kunnen gebruiken.

– Los slimme puzzels op om je geliefde te redden. Gebruik de magische borstel om objecten te tekenen en objecten te overkomen.

Zoals aangegeven komt dit spel dus op 27 augustus uit op de Switch eShop. Een prijs is nog onbekend, maar het zal geen tientallen euro’s kosten kijkend naar de prijs van de mobiele versie. Wie gaat dit spel halen? Wie heeft dit spel misschien al gespeeld op mobiel?

Bron vrij-vertaalde omschrijving: Somnium Games PR