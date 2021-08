Smul van gratis nieuwe content in Overcooked! All You Can Eat

Wie jarig is trakteert

De Overcooked!-serie bestaat inmiddels alweer vijf jaar en dat moet gevierd worden. Team17 en Ghost Town Games laten je de verjaardag meevieren met gratis nieuwe content. De Birthday Party update voor Overcooked! All You Can Eat is een feit. Wat er allemaal nieuw is kun je in onderstaande trailer zien. Wél kunnen we je alvast verklappen dat er vijf nieuwe levels zijn, er een nieuwe Tabby Cat chef-kok bijkomt en je een recept krijgt om, ja zeker, een kopje thee te maken.

Overcooked! All You Can Eat is een collectie die beide Overcooked!-spellen bevat inclusief alle DLC en nieuwe extra’s. Hierdoor kun je aan de slag met maar liefst 200 levels. Ook is het in deze collectie mogelijk om het volledige spel online met andere gamers van andere consoles te spelen. Het spel verscheen op 23 maart dit jaar voor de Nintendo Switch.