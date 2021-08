Gerucht: Xenoblade Chronicles 3 wordt waarschijnlijk later dit jaar onthuld

De ontwikkeling van de game zou al vergevorderd zijn.

Volgens de laatst geruchten is Xenoblade Chronicles 3 momenteel al een tijdje in in ontwikkeling zou de ontwikkeling ervan bovendien ook al vrij vergevorderd zijn. Het spel zou mogelijk al voor het eind van dit jaar officieel aangekondigd gaan worden voor de Nintendo Switch. Dat blijkt uit een bericht van Fanbyte. De geruchten beweren tevens dat het spel eigenlijk al eerder in 2021 had moeten worden aangekondigd, maar dit zou zijn uitgesteld wegens de corona pandemie. Het zou in elk geval niet de eerste titel zijn die daardoor vertraging heeft opgelopen.

Mede door de pandemie zou Monolith Soft tegen optimalisatieproblemen zijn aangelopen. Een van de punten waar men nog niet tevreden over zou zijn, is het aantal personages dat tegelijk op het scherm voorbij komt. Het nieuwe deel zou dan ook meer characters op het scherm moeten toveren dan de eerdere delen.

Het is niet de eerste keer dat we iets horen over een derde deel in de populaire serie. Zo kwamen eerder al berichten voorbij waarin stemacteur Jenna Coleman hintte naar de komst van een derde deel in de serie via een video. Dat de game komt lijkt dan ook zo goed als zeker, maar officieel is daarover nog niets aangekondigd. Alsde geruchten kloppen zou, als alles goed loopt, Xenoblade Chronicles 3 uiterlijk in de eerste helft van 2022 in de winkels komen te liggen.

