[Review] Haven Park – Een schattig avontuur

Ga je mee kamperen?

In Haven Park is de hoofdrolspeler een heel schattig kipje genaamd Flint, zijn oma heeft een groot park met verschillende kampeergelegenheden. Omdat oma een dagje ouder wordt is het onderhoud er een beetje bij ingeschoten, het is dus de bedoeling dat het gebied weer helemaal opgeknapt wordt en een boost krijgt waardoor er nieuwe klanten, wat ook hele schattige diertjes zijn, worden aangetrokken.

Relax, geniet

Vanaf het moment dat je het spel opstart is het een erg rustgevende beleving waarbij je lekker op jouw gemak het grote park gaat ontdekken. Als klein kuikentje ben je wel in het park geweest, maar deze herinneringen zijn zo vaag dat je het gebied even helemaal opnieuw moet ontdekken. Dit is dan ook een van de eerste opdrachten: alle kampeerplekken vinden.

Het hoofddoel in het spel is naast de kampeerders het op hun gemak maken ook om de kaart vrij te spelen door naar alle verschillende kampeerplekken te lopen. Zo zul je in het laatste park jouw oma weer ontmoeten. Onderweg kom je van alles tegen. Denk aan muntjes om te verzamelen, materialen waarmee je de kampeerplekken kunt opbouwen en aankleden (zoals stof, hout, metaal en paddenstoelen-, kapotte voertuigen) hekjes die een opknapbeurt nodig hebben en in de nacht vuurvliegjes. Wanneer je voor het eerst in de nacht loopt merk je dat het park nauwelijks zichtbaar is, dit is op te lossen door skill-punten in te leveren voor een betere nachtvisie. Skill-punten krijg je wanneer je een level groeit. Wanneer je iets verzamelt of bouwt krijg je XP om dit te kunnen doen. De skill-punten zijn ook uit te geven aan het vinden van meer materiaal, een ruimer scherm om op te kijken en sneller kunnen lopen (wat trouwens wel fijn is na een tijdje rondstruinen op je dooie gemakje).

Gewoon immens schattig

Terwijl je als kippetje Flint rondstruint door het grote park, en ‘pew’ roept -omdat het kan-, geniet je van een rustig achtergrondmuziekje. Verder zijn de grafische beelden alles wat je verwacht van een indie-game zoals deze: gezellige kleuren, gebruik van simpele vormen en geen poespas. Het is gewoon goed en past bij het spel. De leuke kleurtjes en vrolijke karakters maken het hoekige uiterlijk van het spel helemaal goed.

De zorg voor het park

Op de kampeerplekken is het de bedoeling dat je gaat bouwen: een tent om in te slapen, een kampvuur, iets in de categorie eten zoals een barbecue, entertainment zoals een zwembad of vuurwerk en decoratie. Voor elke kampeerder heb je een slaapplek nodig, verder geeft het kamp zelf aan wat er nog mist. De kampeerders kan je allemaal aanspreken, soms hebben ze een opdracht maar vaak willen ze gewoon vertellen hoe leuk ze het hebben of wat ze nog missen.

De kampeerplekken liggen allemaal een stukje uit elkaar en hebben allemaal een andere omgeving: zo zijn er plekken aan het water, in de bergen, bij monumentale torens en bij een boerendorp. Het is dus ook niet altijd even makkelijk om van het ene naar het andere kamp te komen, en dikwijls moet je eerst zorgen dat je de weg vindt en vrijmaakt.

Conclusie

Haven Park is vermakelijk. Er is geen moeilijk gedoe, maar rustig ontdekken, verzamelen en hier en daar een opdracht uitvoeren. Je gaat het park van jouw oude oma overnemen en hierbij horen werkzaamheden zoals het opknappen van het park Helaas is het spel na 3 uur uitgespeeld wat erg jammer is: het heeft veel meer potentie. De sfeer en gezelligheid zorgen echt dat die drie uren voorbij vliegen. Als het spel uitgebreider was, zou het zeker ook een hoger cijfer hebben gekregen.

+ Gezellige relaxte sfeer

– Besturing is soms niet helemaal optimaal

– Echt heel erg kort

DN-Score: 7