Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Bekijk hier om welke titels het deze week gaat.

Er is weer een lijst met Switch titels die nieuw zijn in de eShop en hoeveel plek je hiervoor nodig hebt op jouw geheugenkaartje. De grootste deze week ik Olympia Soirée en de kelinste met maarliefst 33 MB is .cat Milk. Wat een verschil he? Welke games in deze lijst spreken jou het meeste aan om ruimte vrij voor te maken?

Olympia Soirée – 5.7GB

Crimson Spires – 4.7GB

Love Esquire – 2.7GB

Cardaclysm: Shards of the Four – 2.5GB

Scrap Garden – 1.6GB

Kitaria Fables – 1.5GB

Pile Up! Box by Box – 1.3GB

Tails Of Iron – 1.2GB

Space Invaders Invincible Collection – 1.1GB

Monster Train First Class – 1.1GB

Zombo Buster Advance – 1.0GB

Doctor Who: The Lonely Assassins – 997MB

CRASH: Autodrive – 966MB

Whiskey Mafia: Frank’s Story – 900MB

One Deck Dungeon – 300MB

Arietta of Spirits – 258MB

Super Hiking League DX – 255MB

Sakura Succubus 4 – 238MB

Sudoku Classic – 157MB

Poker Champion: Texas Hold’em – 153MB

Rogue Explorer – 140MB

Dinosaur Fossil Puzzles – 112MB

Have a Blast – 70MB

Barry the Bunny – 39MB

.cat Milk – 33MB